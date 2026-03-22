لماذا تعاقدت روما مع روبينيو فاز: تفاصيل الصفقة مع مرسيليا، الراتب، والخطوة السريعة التي اتخذها ماسارا

عندما كان روبينيو فاز يلعب في فرنسا، كان يُعتبر أحد أفضل المواهب في الدوري الفرنسي. هذا المهاجم المولود عام 2007، في يناير الماضي، استحوذت روما عليه من مرسيليا بشكل نهائي - كان هناك احتمال أيضًا لإعارة مع التزام بالشراء - في صفقة قادها المديران الرياضيان بنعطية وماسارا، لكن فيديريكو بالزاريتي، وهو أيضًا لاعب سابق في روما مثل بنعطية ونائب المدير الرياضي لمرسيليا، لعب دورًا رئيسيًا في إتمام الصفقة. وبلغ المبلغ الإجمالي 30 مليون يورو، منها 25 مليون يورو ثابتة و5 ملايين يورو أخرى كمكافآت (3 منها سهلة التحقيق و2 أكثر تعقيداً).



