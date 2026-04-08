لماذا تتابع الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز "ليفاندوفسكي الجديد" عن كثب

أصبح بيتوشيفسكي لاعبًا أساسيًا في صفوف ياجيلونيا خلال النصف الأول من موسم 2025/2026، وتم اختياره للانضمام إلى تشكيلة المنتخب البولندي تحت 21 عامًا، حيث سجل هدفًا فور ظهوره الأول في مباراة ضد مقدونيا الشمالية ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، شارك في خمسة أهداف في سبعة عشر مباراة في الدوري البولندي الممتاز، وكان أبرزها مباراة مثيرة ضد بوجون شتشيتسين.
وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 1-1، إلى أن سجل بيتوشيفسكي هدفاً رائعاً بضربة نصف طائرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ولم يكن أحد أكثر سعادة لهذا اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا من مدرب ياجيلونيا أدريان سييمينيك، الذي قال للصحفيين بعد الفوز: "بصراحة، أنا معجب بهذا الشاب لأنه يمتلك الإمكانات ليصبح لاعب كرة قدم رائعًا حقًا، وقد أثبت نفسه بالفعل في الدوري والمسابقات الأوروبية."
في الفترة التي سبقت فترة الانتقالات في يناير، انتشرت أنباء كثيرة عن اهتمام أندية كبرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك من نادي برشلونة وبايرن ميونيخ، مما دفع المدير الفني لوكاس ماسلوفسكي إلى الاستسلام لفكرة أنه سيخسر الشاب.
"الأندية التي تستفسر عنه تثير بالتأكيد خياله. أحيانًا لا يرغب اللاعب في الانتظار"، قال ماسلوفسكي لـ TVP Sport. "إذا كان الوجهة المناسبة، والسعر المناسب، وجميع الأطراف ترغب في إتمام الصفقة في الشتاء، فقد يحدث ذلك في الشتاء. الحل الأفضل هو ترتيب انتقال في الشتاء، ويمكن لناديه الجديد حينها الاحتفاظ به في بياليستوك لمدة ستة أشهر أخرى.''
لكن بورتو رأى أن بيتوشيفسكي جاهز للانتقال مباشرة إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما كان بلا شك عاملاً في الفوز بسباق الانتقالات. وقد ثبتت صحة رأيهم، حيث سجل الشاب ما مجموعه ستة أهداف وتمريرات حاسمة في أول تسع مباريات له في الدوري البرتغالي.
وقد حصل على ركلة جزاء في أول مباراة له، وساعد بورتو بذلك على الفوز على فيتوريا سك بنتيجة 1-0. ومن المثير للاهتمام أنه سجل أول أهدافه مع النادي في غضون 13 ثانية من الفوز 3-1 على إف سي أروكا في 27 فبراير. وبذلك أصبح بيتوسزفسكي أصغر هداف أجنبي في تاريخ بورتو، وكان هذا أسرع هدف يتم تسجيله على الإطلاق في ملعب النادي البرتغالي الكبير. وتبع هذا الإنجاز بهدف فردي مذهل في التعادل 2-2 في الكلاسيكو ضد بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو، حيث انطلق من نصف ملعبه، وتجاوز نيكولاس أوتامندي بلفة رائعة، ثم سدد الكرة بقوة في المرمى.
وكأن ذلك لم يكن كافياً، منحه مدرب المنتخب البولندي يان أوربان بيتوشيفسكي فرصة خوض أول مباراة دولية له الأسبوع الماضي في الفوز 2-1 في نصف نهائي تصفيات كأس العالم ضد ألبانيا. النجم الشاب لفريق بورتو، الذي دخل الملعب في الشوط الثاني، سجل أكبر عدد من المراوغات الناجحة في المباراة، وفاز بخمسة من أصل ستة مواجهات فردية، ومرر أربع تمريرات في الثلث الأخير من الملعب.