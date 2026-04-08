لماذا تتابع الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز "ليفاندوفسكي الجديد" عن كثب

وُلد بيتوشيفسكي في مايو 2008 في بياليستوك، بولندا. وبعد أن أظهر موهبة واعدة في كرة القدم منذ صغره، تم قبوله في سن السادسة في أكاديمية تالنت لكرة القدم بالمدينة. ومنذ البداية، كان من الواضح لمدرب بيتوشيفسكي الأول، رافال موتشينسكي، أن هذا اللاعب يتمتع بشيء مميز.

قال موتشينسكي مؤخرًا لموقع Portal dos Dragoes: "ما زلت أتذكر أول مرة رأيته فيها على الملعب. كان يبرز بفضل ديناميكيته وسرعته وقوته البدنية مقارنة بزملائه في الفريق". "كان يحب المراوغة والتغلب على الخصوم في المواجهات الفردية. وكان يحب كرة القدم، ويحب اللعب. كان من الواضح أن التدريب هو أهم شيء في العالم بالنسبة له." في تلك المرحلة، كان بيتوسزفسكي يختبر نفسه بالفعل في الفئة العمرية الأكبر من عمره، لكن الأمر لم يكن سهلاً تماماً.

"أتذكر أنه كان يعاني من مشاكل في عينيه وكان يلعب مرتديًا نظارات، من النوع الذي كان يرتديه إدغار دافيدز. "عندما لا نفوز، تتعرق تلك النظارات، لكن كان يمكنك أن ترى أن أوسكار يبكي"، يتذكر موتشينسكي في مقابلة مع الوسيلة الإعلامية البولندية Weszlo. "أحيانًا كان يرمي شيئًا في غرفة الملابس بعد المباراة بدافع الغضب. إذا لم تسر الأمور كما يريد، كان يتصرف وكأنه يريد تدمير العالم."

ومع ذلك، كانت الإيجابيات تفوق السلبيات. سرعان ما تلقى بيتوشيفسكي عرضًا للانضمام إلى أكاديمية جاجيلونيا للشباب، حيث ظل موتشينسكي مدربه على مدار السنوات السبع التالية، تحت إشراف أسطورة النادي ريزارد كارالوس. أثار بيتوشيفسكي إعجاب كارالوس على الفور، الذي رأى في عدوانيته أمرًا إيجابيًا.

"كان مقاتلًا، ومشاكسًا بعض الشيء. كان يحب الرد بالضرب على أرض الملعب"، أضاف كارالوس في حديثه مع Weszlo. "أعتقد أن سلوكه تأثر بغياب والده عن الأسرة. فقد تربى على يد والدته. كان بحاجة إلى سلطة أبوية وقليل من التمرد، لكن ذلك جعله شجاعًا وأعطاه تلك الشخصية."

في عام 2022، أظهر بيتوسزفسكي أنه سيكون جاهزًا قريبًا للعب كرة القدم للكبار. أنهى الموسم كأفضل هداف في بطولة بولندا تحت 14 عامًا، ثم سجل ثلاثية لا تُنسى، ليمنح جاجيلونيا فوزًا 3-1 على كراكوفيا في دوري المركزي للناشئين تحت 17 عامًا (CLJ). لكنه لم يكن لديه أدنى فكرة بأن كارثة كانت على وشك الحدوث.