شهدت الساعات الأخيرة تغييرًا في الجهاز الفني بإحدى فرق دوري الدرجة الثانية الإيطالي: فقد أقال نادي تشيزينا المدرب ميشيل ميناني، وقرر بشكل مفاجئ تعيين أشلي كول مدربًا للفريق بدلاً منه. الظهير الأيسر الإنجليزي السابق، الذي لعب في إيطاليا مع فريق روما، يظهر لأول مرة على مقاعد البدلاء لفريق من الدرجة الأولى بعد أن درب فريق تشيلسي تحت 15 عاماً وعمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاماً ونادي إيفرتون عندما كان فرانك لامبارد مدرباً (كان الاثنان زميلين في الفريق خلال فترة لعبهما مع تشيلسي). كان كول قد اعتزل كرة القدم في صيف 2019، منهياً مسيرته في ديربي كاونتي بعد أكثر من 700 مباراة مع كريستال بالاس وأرسنال وتشيلسي وروما ولوس أنجلوس غالاكسي.
لماذا اختار تشيزينا أشلي كول: مسيرته، الأسباب، ومباراته الأولى في دوري الدرجة الثانية
لماذا اختار تشيزينا أشلي كول
يرتبط قرار نادي تشيزينا بالاعتماد على أشلي كول برغبة الملاك الأمريكيين في تعزيز الطابع الدولي للنادي (الذي يرأسه الكاليفورني مايك ميلبي)، من خلال التعاقد مع مدرب يتمتع، على الرغم من عدم توليه منصبًا تدريبيًا في أي فريق من الدرجة الأولى من قبل، بخبرة دولية طويلة كلاعب، كما عمل ضمن طاقم فني مرموق. وقع كول عقدًا حتى يونيو 2026 مع خيار التجديد، وسيكون ضمن طاقمه أيضًا جاك ميزور الذي عمل معه الإنجليزي في تجاربه السابقة في تشيلسي، ومنتخب تحت 21 عامًا، وإيفرتون.
ظهور كول الأول مع تشيزينا
من المقرر أن يبدأ أشلي كول مهمته على مقاعد البدلاء في تشيزينا يوم الثلاثاء 17 مارس، وهو اليوم الذي سيخوض فيه «البيانكونيري» مباراة خارج أرضهم في مانتوفا ضمن الجولة الأسبوعية من دوري الدرجة الثانية الإيطالي، في إطار الجولة 31 من البطولة. ترك ميناني الفريق في المركز الثامن - آخر مركز يؤهل للعب في التصفيات - برصيد 40 نقطة، ومع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم، يتفوق الفريق بفارق نقطتين على سودتيرول. كان التعادل الأخير على أرضه أمام فروزينوني، الذي كان يمثل المباراة السابعة دون فوز، حاسماً بالنسبة للمدرب السابق: خلال هذه الفترة، سجل تشيزينا ثلاثة تعادلات وأربع هزائم.