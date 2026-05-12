Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
علي رفعت

للمرة الثانية يرفض محمد صلاح.. وليد الفراج: لم يعد يناسب خطط دوري روشن، وجمهورنا لا يرحم!

الفراج لا يتوقف!

أكد الإعلامي وليد الفراج أن النجم المصري محمد صلاح لم يعد يتناسب مع التوجهات الحالية لدوري روشن مشيرًا إلى أن ختام مسيرته في أوروبا أو أمريكا يعد الخيار الأفضل له في الوقت الراهن.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يكرر فيها الفراج نفس المضمون، حيث شهدت الساحة الرياضية تفاعلًا ملحوظًا عقب التصريحات التي أدلى بها سابقًا بخصوص مستقبل قائد المنتخب المصري.

 وأوضح الفراج أن احتمالات انتقال صلاح إلى الملاعب السعودية باتت محل شك في ظل التغيرات التي تشهدها خطط الاستقطاب الرياضي بالتزامن مع اقتراب نهاية رحلة اللاعب في الملاعب الإنجليزية.


  • نصيحة بالبقاء في الخارج


    ذكر الفراج عبر منصة إكس أنه يتمنى للنجم محمد صلاح ختامًا مثايًًا لمسيرته الكروية الملهمة التي سطرها في إنجلترا.

    ورأى أن استكمال المشوار في القارة الأوروبية أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي سيكون أكثر ملائمة للاعب من الاحتراف في منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة.


  • ضغوط جماهيرية وتوقعات عالية


    أشار الإعلامي السعودي إلى أن صلاح لم يعد الخيار الأنسب لخطط دوري روشن المستقبلية بسبب طبيعة التنافس الشرسة.

    وأوضح أن الجماهير في المملكة لا ترحم وتطالب دائمًا بالمستويات العالية التي كان يقدمها اللاعب قبل ثلاث سنوات مما قد يضعه تحت ضغوطات نفسية وفنية كبيرة لا يحتاجها في هذا التوقيت.


  • نهاية حقبة ليفربول التاريخية


    تزامن هذا الجدل مع إعلان محمد صلاح رسميًا رحيله عن قلعة آنفيلد بنهاية موسم 2025-2026 ليسدل الستار على مسيرة تاريخية مع نادي ليفربول.

    ورغم ارتباط اسم النجم المصري بأندية القمة السعودية في فترات سابقة إلا أن أنه لم يعلن حتى الآن عن ناديه الجديد أو اتجاهه سواء كان البقاء في أوروبا أو الخروج منها.


