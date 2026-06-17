Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Donny Afroni و محمد سعيد

للمرة الأولى .. نيمار يتدرب بمفرده في معسكر البرازيل استعدادًا لكأس العالم

نيمار
البرازيل
كأس العالم

رسالة دعم صريحة من أنشيلوتي

عاد نيمار دا سيلفا، قائد منتخب البرازيل أخيرًا إلى ملعب التدريب في إطار سعيه لتسريع تعافيه من إصابة في عضلة الساق كانت قد هددت مشاركته في كأس العالم 2026.

وشوهد مهاجم سانتوس الحالي، وهو يؤدي تمارين فردية للمرة الأولى منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، مما أعطى دفعة معنوية كبيرة لمعسكر السيليساو قبل مبارياته المقبلة.

  • تقدم ملحوظ في ولاية نيو جيرسي

    نيمار، الذي غاب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، انتقل أمس الثلاثاء من صالة الألعاب الرياضية إلى جانب الملعب، وفقًا لما أوردته شبكة ESPN.

    وكانت هذه أول جلسة تدريبية له على العشب منذ وصول المنتخب البرازيلي إلى معسكره في موريستاون، بولاية نيو جيرسي. ويُعد مشهد عودة المهاجم الأسطوري إلى ارتداء حذاء كرة القدم تطورًا مرحبًا به بالنسبة لأمة تتوق بشدة لرؤية أيقونتها تعود إلى الملاعب.

    وقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تحديثاً متفائلاً حول حالته، مشيراً إلى أن نيمار "اتخذ خطوة أخرى في مسار تعافيه" بظهوره في ملعب التدريب.

    وأظهرت لقطات نشرها الاتحاد البرازيلي، المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان وهو يؤدي أول تمارين الجري له منذ الإصابة، ويتدرب عن كثب مع أحد أعضاء الجهاز الفني للمدرب كارلو أنشيلوتي.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    العودة في الأدوار الإقصائية

    على الرغم من إدراجه في القائمة النهائية للبطولة، وصل نيمار إلى معسكر المنتخب وسط تساؤلات كبيرة حول لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق أثناء لعبه مع فريق سانتوس في 17 مايو.

    ويتعافى نجم برشلونة و باريس سان جيرمان السابق، من إصابة عضلية من الدرجة الثانية، وهو تشخيص استلزم معالجة دقيقة من قبل الجهاز الطبي لتجنب أي انتكاسات أخرى.

    وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن الطاقم الطبي يركز على خطة طويلة الأمد، بهدف رئيسي هو أن يكون اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في كامل لياقته البدنية عند بدء مرحلة خروج المغلوب، وهذا من شأنه أن يستبعده فعليًا من مباريات البرازيل المتبقية في المجموعة الثالثة ضد هايتي واسكتلندا.

    وأفادت شبكة ESPN أن نيمار خضع لفحوصات طبية جديدة، الإثنين الماضي، لمتابعة تعافي العضلة، على الرغم من أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لم يؤكد هذه النتائج رسميًا بعد.

  • أنشيلوتي يدعم نيمار

    شاهد نيمار مباراة المغرب من مقاعد البدلاء خلال التعادل المخيب للآمال بنتيجة (1-1)، رغم أنه لم يكن يرتدي الزي الرسمي حيث يواصل برنامج إعادة التأهيل.

    ولا يزال المدرب أنشيلوتي واثقًا من أن نجمه سيعود قريبًا إلى التدريبات مع الفريق الكامل، مؤكدًا أن وجوده في المعسكر يخدم غرضًا يتجاوز مجرد سحره على أرض الملعب.

    وقال أنشيلوتي قبل مباراة المغرب: "نيمار يبذل جهداً كبيراً للتعافي في أسرع وقت ممكن. نتوقع أن يتعافى وينضم إلى المجموعة الأسبوع المقبل. عندما أدرجناه في قائمة المنتخب، كان ذلك بفضل قدراته الفنية التي لا جدال فيها. لكننا نريده أيضاً لخبرته وللمثال الذي يقدمه للاعبين الشباب في الفريق".

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    العودة بعد غياب دولي طويل

    بالنسبة لنيمار، تمثل كأس العالم هذه عقبة شخصية كبيرة في أعقاب فترة كابوسية من الإصابات، حيث لم يلعب مع المنتخب الوطني الأول منذ 17 أكتوبر 2023، عندما تعرض لتمزق مدمر في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي خلال مباراة تصفيات ضد أوروجواي.

    وأدت تلك الإصابة إلى توقف طويل عن اللعب، حيث قضى نجم سانتوس حوالي 700 يوم بعيدًا عن الملاعب بسبب مشاكل بدنية متنوعة ودورات التعافي، ومن المتوقع أن يظل نيمار مجرد متفرج عندما تواجه البرازيل هايتي يوم الجمعة.

كأس العالم
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
هايتي crest
هايتي
هايتي