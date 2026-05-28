بدأت المنافسة على جائزة عام 2026 تشتد بالفعل، حيث يتطلع اللاعبون إلى خلافة الحائز الحالي على الجائزة في فئة الرجال، عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، في حين ستدافع أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة، عن لقبها في فئة السيدات.

وتتجه الأضواء الآن نحو الجيل القادم من النجوم المستعدين للاستيلاء على العرش. هاري كين، الذي قدم موسمًا رائعًا مع بايرن ميونخ، حيث سجل 61 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في 51 مباراة في جميع المسابقات، بينما حصد لقبين هما الدوري الألماني وكأس ألمانيا، إلى جانب الحذاء الذهبي الأوروبي، سيكون متعطشًا للفوز بالجائزة في بلده الأم.

ومن بين المرشحين الرئيسين الآخرين للفوز بلقب الرجال، النجم الإسباني لامين يامال، الذي احتل المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي؛ وقد قدم الشاب موسمًا رائعًا مع برشلونة، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة في 45 مباراة في طريقه للفوز بلقب الدوري الإسباني.