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أحمد فرهود

للحقيقة وجه آخر | من حداد نيبال إلى هتافات جوتا.. الدين في مدرجات الملاعب السعودية "مبدأ أم انتقائية؟"

فقرات ومقالات
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
التعاون
ديوجو جوتا
روبن نيفيز
عبد الله الحمدان
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة

ملفات جدلية في الملاعب الرياضية..

في عالم كرة القدم.. لا تنتهي القصة دائمًا عند ما نراه أو نسمعه للمرة الأولى؛ فخلف كل خبر متداول، وتصريح مثير للجدل، وواقعة تشغل الجماهير، قد تختبئ تفاصيل أخرى.

ومن هُنا تأتي سلسلة "للحقيقة وجه آخر"؛ التي تعود بنا إلى أصل الروايات، وتستعرض بعض الآراء المختلفة حولها، بحثًا عمّا قد لا يظهر في الصورة الأولى.

وبالطبع.. خلال هذه السلسلة، نحن لا نبحث عن رواية بديلة لمجرد مخالفة رأي البعض؛ وإنما نطرح السؤال الذي قد يكون أهم من الخبر نفسه: "هل عرفنا القصة كاملة؟".

والحلقة الأولى من سلسلتنا تبدأ بظاهرة مثيرة شهدتها مدرجات ملاعب المملكة العربية السعودية، اختلط فيها الدين بالمشاعر الإنسانية؛ فما الذي حدث؟ ولماذا أثارت هذه الوقائع كل هذا الجدل؟.. دعونا نتعرف على التفاصيل، ونبحث عن الوجه الآخر للقصة.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الحداد وجوتا.. واقعتان مثيرتان في الملاعب السعودية

    شهدت مدرجات ملاعب المملكة العربية السعودية المختلفة، جدلًا واسعًا خلال شهر سبتمبر 2026؛ وذلك على خلفية واقعتين لافتتين، هما:

    * أولًا: صافرات استهجان خلال دقيقة صمت حدادًا على ضحايا كارثة نيبال.

    * ثانيًا: هتافات باسم النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، استهدفت مواطنه روبن نيفيش.

    وبخصوص الواقعة الأولى؛ يجب الإشارة إلى أن نيبال شهدت في 26 أغسطس 2026 كارثة إنسانية مدمرة، خلّفت آلاف القتلى والمفقودين، وفق البيانات الرسمية الصادرة في سبتمبر.

    وأمام هذه المأساة.. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت، قبل انطلاق مباريات الجولة الأولى من مسابقتي دوري أبطال آسيا "النخبة" ودوري أبطال آسيا "2"؛ تعبيرًا عن التعازي لعائلات الضحايا، ودعمًا لجهود التعافي والإغاثة في المنطقة.

    وخلال مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي باختاكور الأوزبكي، أطلقت جماهير "الراقي" صافرات استهجان أثناء دقيقة الصمت؛ في واقعة ارتبطت بوجهة نظر دينية، أن "الحداد" أمر مخالف للشريعة الإسلامية.

    أما الواقعة الثانية، والمتعلقة بالهتاف باسم جوتا؛ فجاءت خلال مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي التعاون، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

    ومن المعروف أن جوتا، الذي ارتبط بعلاقة صداقة وزمالة قوية مع مواطنه روبن نيفيش، نجم وسط الهلال، توفي في حادث سير مروع يوم 3 يوليو 2025.

    وجاءت الهتافات في سياق استهداف نيفيش بذكرى صديقه الراحل؛ قبل أن تتدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وتفرض على التعاون خوض مباراتين على أرضه دون حضور جماهيري، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

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    آراء فقهية مختلفة عن "دقيقة الحداد".. وهذا هو المغزى الرياضي!

    بالحديث عن واقعة "دقيقة الحداد" على ضحايا نيبال؛ لنطرح سؤالًا مهمًا: "هل كانت صافرات الاستهجان نابعة فعلًا من موقف ديني؟".

    نعم.. هناك آراء فقهية ترى أن الوقوف حدادًا بهذه الصورة ليس مشروعًا، وتعدّه من البدع المحدثة؛ وهو موقف تبنته جهات إفتائية سعودية.

    لكن في المقابل.. فإن المسألة ليست محل اتفاق؛ إذ أجازت دار الإفتاء المصرية الوقوف دقيقة صمت حدادًا وتكريمًا، معتبرة أن لهذا التصرف أصلًا في الشريعة الإسلامية، ومستندة إلى أحاديث تتعلق بالقيام للجنازة واحترام الإنسان.

    ومن ذلك الحديث الشريف: أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: "أَلَيْسَتْ نَفْسًا".

    وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الوقوف مع الصمت لمدة دقيقة أو نحوها، يُمكن أن يكون وسيلة للتكريم وأخذ العبرة والعظة وتعظيم أمر الله تعالى؛ فعلى الرغم من أن ردها كان على سؤال بخصوص الشهداء والعلماء، فإنها تطرقت إلى غير المسلمين كذلك.

    - الشهداء والمسلمون: دار الإفتاء نصّت عليهم صراحة؛ ضمن الحالات التي أجازت لها الوقوف دقيقة صمت.

    - غير المسلمين: الفتوى تستدل على جواز أصل القيام احترامًا للميت - حتى لو كان يهوديًا أو كافرًا -؛ ثم توسّع الحكم إلى الوقوف الرمزي للتكريم والاعتبار.

    وبالتالي.. فإن "دقيقة الحداد" في الملاعب تظل إجراءً رمزيًا تتبناه المؤسسات الرياضية، للتعبير عن التضامن مع الضحايا؛ بينما يبقى الحكم الشرعي المتعلق بالمشاركة فيها، محل خلاف فقهي.

    وحتى إذا أخذنا بالرأي الفقهي الذي يرى عدم مشروعية الوقوف "دقيقة حداد"، فإن ذلك لا يمنح الجمهور تلقائيًا مبررًا لأي سلوك آخر داخل المدرجات؛ لأن هناك فارقًا بين أمرين مهمين للغاية، هما:

    * أولًا: أن ترفض المشاركة في طقس لا تراه مشروعًا.

    * ثانيًا: أن يتحول هذا الرفض إلى صافرات أو هتافات إساءة للآخرين.

    وأساسًا.. إذا كان بعض المشجعين يستندون إلى موقف ديني لرفض "دقيقة الحداد"؛ فهل ينبغي أن تكون المعايير الدينية والأخلاقية حاضرة بالقدر نفسه عند التعامل مع بقية السلوكيات الجماهيرية المثيرة للجدل؟!.

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    غير دقيقة الحداد.. هناك سلوكيات جماهيرية احذروا منها!

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن السؤال الذي طرحناه، بخصوص السلوكيات الأخرى التي تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والدينية.

    مثلًا.. في عالم الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم خصوصًا؛ يجب التفرقة بين أمرين في غاية الأهمية، هما:

    * أولًا: النقد الرياضي المشروع والبناء.

    * ثانيًا: الاستهزاء والسخرية من رياضي ما.

    وفي الملاعب السعودية والعربية تحديدًا؛ كثيرًا ما نُشاهد ونسمع استهزاءً وسخرية من لاعب ما، بناءً على مستواه أو قميص ناديه أو انتمائه الرياضي.

    وأكبر دليل على ذلك، ما يحدث مع المهاجم الدولي السعودي عبدالله الحمدان، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ والذي يتعرض لحملات جماهيرية وإعلامية شرسة، من فترة إلى أخرى.

    آخر هذه الحملات تزامنت مع فوز منتخب السعودية (1-0) على نظيره الكويتي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

    والحقيقة أن الحمدان أهدر عددًا من الفرص السهلة خلال المباراة، ولم يقدم المستوى المأمول منه؛ لكن ما حدث ضده بعد ذلك.. وصل في بعض الانتقادات والتعليقات، إلى مرحلة تتجاوز النقد الرياضي إلى الاستهزاء والسخرية.

    وهُنا.. يبرز فارق مهم بين النقد الرياضي والسخرية من الأشخاص؛ إذ يقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ.. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ".

    والمقصود من حديثنا، أننا إذا أدخلنا الدين في تقييم السلوك الجماهيري؛ فإن هُناك الكثير من الممارسات التي ستحتاج إلى التوقف أمامها، وليس فقط ظاهرة "دقيقة الحداد".

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  • Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    ديوجو جوتا.. المثال الأكبر للسلوكيات الجماهيرية «المشينة»

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ فإن الهتافات باسم النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، خلال مواجهة عملاق الرياض الهلال ضد نادي التعاون، هي مثال آخر على السلوكيات الجماهيرية التي أثارت جدلًا واسعًا في الملاعب السعودية.

    وبغض النظر عن دين أو جنسية الشخص المتوفى؛ فهُنا يجب الوقوف عند مجموعة من النقاط المهمة، هي:

    * أولًا: للميت حرمة وكرامة لا تسقط بوفاته.

    * ثانيًا: إيذاء الآخرين والسخرية منهم من السلوكيات التي نهى عنها الشرع.

    * ثالثًا: لا ينبغي أن يتحول التشجيع الرياضي إلى إهانة أو تحقير أو استغلال لمأساة إنسانية.

    وتدخلت الجهات الرياضية السعودية في الواقعة؛ إذ فرضت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة على نادي التعاون بخوض مباراتين على أرضه دون حضور جماهيري، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بعدما ثبتت مخالفة جماهيره للائحة.

    وأكدت الجهات الرياضية السعودية، في أعقاب الواقعة، رفضها استغلال المآسي الشخصية للإساءة أو الاستفزاز داخل الملاعب.

    وبالطبع.. لا يستهدف حديثنا - في كل ما سبق - جماهير نادٍ بعينه، ولا يمثّل تعميمًا على كافة المشجعين؛ وإنما هو استعراض لنماذج محددة من السلوكيات المثيرة للجدل، في مدرجات المملكة العربية السعودية.