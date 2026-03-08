"لقد نعتني بالخائن 50 مرة!" - جوزيه مورينيو ينتقد مساعد بورتو بعد طرده في مباراة بنفيكا التي انتهت بالتعادل 2-2 مع متصدر الدوري البرتغالي

اندلعت الجدل بعد هدف التعادل الذي سجله باريرو في الدقيقة 89، حيث شوهد مورينيو وهو يتشاجر مع مقاعد البدلاء في بورتو. بعد ذلك، حصل المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد على بطاقة حمراء، وقام بإشارة بضم إبهامه وإصبعه السبابة معًا في إيماءة تبدو وكأنه يصف شخصًا ما بالصغير وهو في طريقه إلى النفق.

وفي تصريح له بعد المباراة، قال مورينيو عن سبب طرده: "قال الحكم إنه طردني لأنني ركلت الكرة نحو مقاعد البدلاء لفريق بورتو. هذا غير صحيح على الإطلاق. في كثير من الأحيان، عندما نسجل أهدافًا، أركل الكرة نحو المدرجات لإعطاء فرصة لأحد المشجعين المحظوظين. أعلم أنني لست جيدًا من الناحية الفنية، لكنني كنت أقصد المدرجات. طردت بشكل خاطئ. قام الحكم الرابع بعمل سيئ طوال المباراة واستمر في ذلك عندما أخبرت الحكم بذلك".

ثم أكد اللاعب البالغ من العمر 63 عامًا أن غونزاليس هو الذي أثار غضبه من طاقم بورتو، مضيفًا: "لقد نعتني بالخائن 50 مرة. أود أن يشرح لي، خائن لماذا؟ ذهبت إلى نادي بورتو، أعطيت روحي لنادي بورتو، ذهبت إلى تشيلسي، ذهبت إلى إنتر، إلى ريال مدريد، جبت العالم وأعطيت 24 ساعة من حياتي كل يوم. هذا ما يسمى الاحتراف. عندما ذهب إلى مرسيليا، هل كان خائنًا؟ خائنًا لماذا؟ كان بإمكانه أن يهينني بطريقة أقبلها بشكل أفضل، لكنني أعتقد أن ذلك كان هجومًا على احترافيتي، وهي شيء أقدره كثيرًا".