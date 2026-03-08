AFP
"لقد نعتني بالخائن 50 مرة!" - جوزيه مورينيو ينتقد مساعد بورتو بعد طرده في مباراة بنفيكا التي انتهت بالتعادل 2-2 مع متصدر الدوري البرتغالي
عودة بنفيكا تؤمن التعادل
افتتح لاعب الوسط الدنماركي فيكتور فروهولدت التسجيل لفريق بورتو في الدقيقة العاشرة، ثم ضاعف اللاعب البولندي أوسكار بيتوسزفسكي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ليضع الزوار في موقع متقدم. لكن الفريق المضيف قدم رداً قوياً في الشوط الثاني، ونجح في نهاية المطاف في تحقيق عودة رائعة وحصد نقطة مهمة بفضل هدفي أندرياس شيلديروب ولياندرو بارييرو.
أهداف متأخرة تثير الفوضى على خط التماس
اندلعت الجدل بعد هدف التعادل الذي سجله باريرو في الدقيقة 89، حيث شوهد مورينيو وهو يتشاجر مع مقاعد البدلاء في بورتو. بعد ذلك، حصل المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد على بطاقة حمراء، وقام بإشارة بضم إبهامه وإصبعه السبابة معًا في إيماءة تبدو وكأنه يصف شخصًا ما بالصغير وهو في طريقه إلى النفق.
وفي تصريح له بعد المباراة، قال مورينيو عن سبب طرده: "قال الحكم إنه طردني لأنني ركلت الكرة نحو مقاعد البدلاء لفريق بورتو. هذا غير صحيح على الإطلاق. في كثير من الأحيان، عندما نسجل أهدافًا، أركل الكرة نحو المدرجات لإعطاء فرصة لأحد المشجعين المحظوظين. أعلم أنني لست جيدًا من الناحية الفنية، لكنني كنت أقصد المدرجات. طردت بشكل خاطئ. قام الحكم الرابع بعمل سيئ طوال المباراة واستمر في ذلك عندما أخبرت الحكم بذلك".
ثم أكد اللاعب البالغ من العمر 63 عامًا أن غونزاليس هو الذي أثار غضبه من طاقم بورتو، مضيفًا: "لقد نعتني بالخائن 50 مرة. أود أن يشرح لي، خائن لماذا؟ ذهبت إلى نادي بورتو، أعطيت روحي لنادي بورتو، ذهبت إلى تشيلسي، ذهبت إلى إنتر، إلى ريال مدريد، جبت العالم وأعطيت 24 ساعة من حياتي كل يوم. هذا ما يسمى الاحتراف. عندما ذهب إلى مرسيليا، هل كان خائنًا؟ خائنًا لماذا؟ كان بإمكانه أن يهينني بطريقة أقبلها بشكل أفضل، لكنني أعتقد أن ذلك كان هجومًا على احترافيتي، وهي شيء أقدره كثيرًا".
مورينيو يعترف بتفوق بورتو
ومع ذلك، اعترف مورينيو بأن بورتو كان الفريق الأفضل في تلك الليلة، على الرغم من العودة المثيرة لفريقه. وقال: "بالنسبة للمباراة: في معظم أوقاتها، كان بورتو أقرب إلى الفوز منا. يمكنك أن تحبهم كثيرًا، أو لا تحبهم، أو حتى تكرههم، لكن بورتو بنى فريقًا بفكرة". "هذا ما يريدونه، طريقة لعبهم، الملامح المناسبة لهذا الأسلوب من اللعب. إنهم فريق يتمتع بقدرات بدنية هائلة. من الصعب جدًا اللعب ضد بورتو. لديهم أربعة لاعبين جناحين، وأيهم الأسرع... إنهم يتفوقون علينا بكثير في كثافة اللعب.
الترتيب لا يزال دون تغيير في القمة
هذا التعادل الدراماتيكي ترك ترتيب الدوري كما هو. بورتو حافظ على صدارته للدوري برصيد 66 نقطة، محافظًا على فارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني سبورتنج، الذي تعادل 2-2 مع براغا خارج أرضه هذا الأسبوع.
بينما لا يزال بنفيكا متأخراً بسبع نقاط عن بورتو، لكن مورينيو ليس مستعداً بعد للتنازل عن اللقب. وقال: "تبقى 27 نقطة. أعتبر أن استعادة 7 نقاط أمر صعب. من حيث فارق الأهداف، يجب أن نكون متقاربين جداً". "علينا أن ننتظر لنرى كيف ستكون النتائج في المواجهات المباشرة. لكن 7 نقاط لا تبدو سهلة بالنسبة لي. لقد كنت أقول هذا منذ بداية الموسم. من السهل جدًا تحديد طريقة لعب بورتو، ومن الصعب جدًا اللعب ضدهم. ولا أعتقد أنه سيكون من السهل على بورتو خسارة المزيد من النقاط. لكن طالما أن الأمر ممكن رياضيًا، فكل شيء ممكن".
