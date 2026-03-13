"لقد كذب في وجوهنا" - وكيل درو فرنانديز يُتهم بـ"الخيانة والنفاق" بينما يشرح جوان لابورتا "الحيلة القذرة" وراء الانتقال المفاجئ للنجم الشاب إلى باريس سان جيرمان
انهيار الثقة في «لا ماسيا»
ترك رحيل النجم الصاعد فرنانديز إلى باريس سان جيرمان طعمًا مريرًا في «سيوتات إسبورتيفا». ورغم أن المبلغ الذي بلغ 8 ملايين يورو قد أضاف إلى خزينة النادي، إلا أن رد الفعل الداخلي كان مليئًا بالاستياء الشديد. ويعتقد مسؤولو برشلونة أن اتفاقًا شفهيًا قد تم تجاهله لتسهيل انتقال اللاعب إلى العاصمة الفرنسية.
يشعر لابورتا والإدارة الرياضية أن معسكر اللاعب تصرف بسوء نية، خاصة بالنظر إلى الجهود التي بذلت لدمج الشاب في تشكيلة الفريق الأول. لا يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رحيل احترافي عادي، بل على أنها "طعنة في الظهر" محسوبة من قبل أولئك الذين يديرون مسيرة لاعب الوسط.
نوبة غضب لابورتا
في ظهور له على قناة «جيجانتيس»، اعترف لابورتا بأنه لا يزال مستاءً من رحيل فرنانديز في وقت سابق من هذا العام. وقال: «كان رحيل درو خيانة حقيقية. أشعر بالاستياء لأنني شعرت بالخيانة من جانب إيفان دي لا بينا (وكيل أعماله).
"كان هانسي [فليك] محبطًا للغاية لأنني منحته وقتًا للعب. 'لو بيلات' شخص مميز بسبب ماضيه في برشلونة، لكنه أظهر لنا نفاقه. لقد منحناه استثناءً، لكنه ارتكب فعلًا سيئًا للغاية. لقد كذب علينا. ولحسن الحظ، لدينا علاقة جيدة مع باريس سان جيرمان، ولم يستخدم بند الإفراج عنه".
كما أعرب فليك عن إحباطه
ويعكس إحباط لابورتا التعليقات التي أدلى بها فليك، الذي كان يعلق آمالاً كبيرة على هذا الموهبة الشابة. فقد أشار المدرب الألماني إلى أن العوامل الخارجية لعبت دوراً رئيسياً في إقناع المراهق بالابتعاد عن كاتالونيا.
وأوضح فليك: "بصفتنا مدربين، فإن ما نقوم به هو منح الثقة للاعبين حتى ينموا. وأنا أعلم أيضًا أن هناك أشخاصًا حوله. قد لا تتفق مع ما يفعلونه، لكنهم بالغون. هناك أشخاص حولهم وقد يؤثرون عليهم".
يواصل برشلونة تركيزه على السعي وراء اللقب
يتصدر برشلونة حالياً ترتيب الدوري الإسباني، متقدماً بأربع نقاط على غريمه ريال مدريد. وسيسعى «البلوجرانا» إلى تحقيق الفوز على إشبيلية للحفاظ على صدارته أمام «البلانكوس». بعد ذلك، سيستعد رجال فليك لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.
في غضون ذلك، لا يزال فرنانديز يتأقلم مع حياته الجديدة في باريس سان جيرمان. حتى الآن، شارك في التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات من أصل ست في جميع المسابقات. ويأمل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً في العودة إلى التشكيلة الأساسية عندما يواجه الباريسيون تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.
