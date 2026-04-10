وقال تير شتيجن لمحطة التلفزيون السويسرية TV3 إن التعافي يسير "بشكل جيد"، مضيفًا: "أعيش حياة طبيعية، وأشعر أنني بخير، وأستطيع التحرك بسهولة أكبر". لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا يرى أن فرص مشاركته في كأس العالم كبيرة جدًا. "في الوقت الحالي، أنا بعيد كل البعد عن ذلك. أشعر أنني بخير، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي أبقى بصحة جيدة".

ومع ذلك، لا يريد تير شتيجن "إجبار نفسي على شيء، لأن الصحة هي الأهم. لكن الرغبة في المشاركة في كأس العالم وخوض هذه التجربة هي رغبة فريدة من نوعها". لكن تحقيق هذا الحلم مستبعد للغاية، كما أشار هو نفسه: "سنرى في نهاية الموسم ما إذا كنت سأتمكن من ذلك، لكن الأمر صعب. عادةً ما يستغرق التعافي من هذه الإصابة بعض الوقت."