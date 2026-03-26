قبل أن يشارك لأول مرة مع فريق بايرن ميونيخ للمحترفين، خاض فيليبي تشافيز مباراته الدولية الأولى مع منتخب بيرو في أكتوبر الماضي، في مباراة ودية ضد تشيلي. وكان ذلك وهو يرتدي القميص رقم 14 المميز، الذي كان يخص الأسطورة كلاوديو بيزارو في كل من بيرو وميونيخ.
"لقد قررت ذلك عن وعي!" لاعب بايرن ميونيخ المعار يرفض استدعاء المنتخب الوطني
في شهر يناير، ساعد المدرب فينسنت كومباني لاعب خط الوسط على خوض أول مباراتين له في الدوري الألماني، قبل أن ينتقل في آخر يوم من فترة الانتقالات على سبيل الإعارة إلى نادي 1. FC كولونيا حتى نهاية الموسم. وقال المدير الرياضي كريستوف فرويند عند توديعه: "من المفترض أن يكتسب الآن خبرة من خلال المشاركة بانتظام في الدوري الألماني، وبذلك يخطو الخطوة التالية". "فيليبي لاعب كرة قدم ممتاز حقًا، يتمتع بقدمه اليسرى القوية بشكل استثنائي، ولديه إمكانات كبيرة للمستقبل".
وأوضح المدير الرياضي لفريق كولونيا توماس كيسلر: "بفضل قدراته الهجومية، يمنحنا تنوعاً إضافياً في خط الوسط." على الرغم من أن تشافيز يشعر بالراحة بشكل عام في كولونيا وفقاً لصحيفة Abendzeitung، إلا أن تأقلمه الرياضي لا يزال صعباً.
في المباريات السبع التي خاضها منذ انتقاله، شارك تشافيز أربع مرات كبديل، لكنه لم يلعب سوى 39 دقيقة في المجموع. لم يفز كولونيا بأي من هذه المباريات وتراجع أكثر في صراع الهبوط، ونتيجة لذلك تم إقالة المدرب لوكاس كواسنيوك واستبداله برينيه فاغنر.
كولونيا أم بايرن ميونيخ؟ فيليبي تشافيز يواجه مستقبلاً غامضاً
على الرغم من الأداء المتفاوت في كولونيا، كان من المفترض أن يكون تشافيز ضمن تشكيلة المنتخب البيروفي للمباريات الودية المقبلة ضد السنغال وهندوراس - لكنه تنازل عن ذلك طواعية. وبالمناسبة، لم تتأهل بيرو إلى كأس العالم في الصيف المقبل.
وقال تشافيز، الذي ولد في مدينة آيشاخ البافارية لأب بيروفي وأم ألمانية، لصحيفة "إكسبريس": "على الرغم من أن ذلك يمثل شرفًا كبيرًا وتقديرًا لأدائي الرياضي، فقد قررت عن وعي عدم المشاركة في المباريات مع المنتخب البيروفي". "تركيزي منصب بشكل واضح على دعم ناديي وفريقي بأفضل شكل ممكن في هذه المرحلة الصعبة من الموسم. لذلك سأستغل فترة توقف المباريات الدولية القادمة لأثبت نفسي أكثر وأدعم 1. FC كولونيا بشكل مثالي في مهمتها للبقاء في الدوري."
ليس فقط بقاء فريقه في الدوري غير واضح، بل مستقبله الشخصي أيضًا. يمتلك كولون خيار شراء بقيمة تتراوح بين 5 و10 ملايين يورو. إذا تم تفعيل هذا الخيار، يمكن لميونيخ استعادة تشافيز في عام 2027 أو 2028 بموجب بند إعادة الشراء. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بنفس النموذج الذي تم تطبيقه مع نويل أسيكو. بعد أن تعاقد معه نادي هانوفر 96 الذي كان يستعيره بشكل دائم، أعاده ميونيخ على الفور.