"لقد فقدوا صوابهم تمامًا" - محلل هولندي يدافع عن فيرجيل فان ديك في مواجهة الانتقادات التي تصفه بـ"المتكبر"
الدفاع عن قائد فريق ليفربول
اتخذت الأحاديث الدائرة حول فان ديك منعطفاً حاداً هذا الموسم، حيث حلت الهمسات التي تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً بدأ أخيراً في التراجع محل الإشادة المعتادة.
ومع ذلك، بعد أن شاهد قائد ليفربول يقود هولندا إلى فوز صعب 2-1 على النرويج، كان هانز كراي جونيور حازماً: التقارير التي تتحدث عن تراجع فان ديك كانت سابقة لأوانها بشكل كبير.
في مقاله في صحيفة "فوتبال إنترناشونال"، أشاد الخبير بأداء اللاعب المخضرم على الصعيد الدولي، والذي تضمن هدفاً بضربة رأس من طرازه المعهود. يعتقد كراي جونيور أن المستوى الذي يظهره فان ديك مع منتخب بلاده هو نفس المستوى العالمي الذي قدمه باستمرار في أنفيلد تحت قيادة كل من يورغن كلوب وأرني سلوت.
انتقاد وسائل الإعلام الإنجليزية
لم يتردد كراي جونيور في الرد على موجة الانتقادات القادمة من المملكة المتحدة. وأعرب عن دهشته من السرعة التي تحول بها الرأي العام بشأن المدافع إلى اعتباره لاعباً انتهى أمره، بعد أن كان يُعتبر أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.
"في إنجلترا، فقد المحللون والكتاب والذين يزعمون أنهم يعرفون كل شيء عقولهم تمامًا"، صرح كراي جونيور خلال دفاعه الحماسي. "بعد أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، أُطلق على فان ديك لقب أفضل مدافع وسط على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد أربع مباريات أخرى، وهزيمتين أخريين لأرني سلوت، انتهى الأمر تقريبًا بالنسبة لفيرجيل. باختصار: كانت مسيرة فيرجيل فان ديك على وشك الانتهاء".
أداء متميز في النرويج
في حين شهدت مسيرة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعض التقلبات مؤخرًا، شكّلت فترة التوقف الدولية فرصة لفان ديك ليُذكّر المشاهدين بمستواه المتميز الذي لا يزال ثابتًا. وسلط كراي جونيور الضوء بشكل خاص على الطريقة التي أظهر بها المدافع نفس دقة التمرير التي جعلت منه عنصرًا أساسيًا لمحمد صلاح وخط هجوم «الريدز» على مر السنين.
وأضاف كراي جونيور: "أعتقد أن فيرجيل فان ديك كان متفوقاً. مع بضع تمريرات عرضية رائعة أخرى، مثل تلك التي يمررها لمحمد صلاح في ليفربول. سجل فان ديك هدفاً رائعاً بضربة رأس؛ من ركلة ركنية نفذها زميلنا تيون، وظل معلقاً في الهواء لمدة دقيقة أو دقيقتين. انتهى المطاف بالكرة خلفه قليلاً، لكن يا لها من ضربة رأس رائعة".
التعامل مع موسم صعب
وقد ألمح فان ديك بنفسه إلى الأثر النفسي والبدني للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن كثرة المباريات قد تؤثر على الأداء بشكل عام. ورغم هذه التحديات، لا يزال المعسكر الهولندي يقف بقوة خلف قائده، معتبراً إياه شخصية لا غنى عنها بغض النظر عن الضجة الصادرة من استوديوهات التلفزيون الإنجليزي.
يعود قائد ليفربول الآن إلى المنافسات المحلية وهو يعلم أنه يحظى بالدعم الكامل من زملائه. بالنسبة لكراي جونيور، الرسالة واضحة: المشككون في وسائل الإعلام يرتكبون خطأً فادحاً باستبعادهم أحد أعظم المدافعين في العصر الحديث. ويبقى السؤال الكبير في ميرسيسايد هو ما إذا كان فان ديك سيتمكن من إسكات هؤلاء النقاد على أرض الملعب خلال المرحلة الحاسمة من السباق على اللقب.