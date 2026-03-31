"لقد فعلت ما كان عليّ فعله!" - جواو فيليكس يؤكد أنه لا يندم على رحيله عن تشيلسي بعد عودته إلى "مركزه الطبيعي" في النصر
الولادة من جديد في الصحراء
منذ انتقاله إلى نادي النصر في يوليو 2025 مقابل 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني/58 مليون دولار)، شهد فيليكس تحولاً ملحوظاً. سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً 15 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة في 26 مباراة بالدوري فقط، وهو تحسن كبير مقارنة بأدائه المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز. خلال فترتين قضاهما في تشيلسي - إحداهما على سبيل الإعارة والأخرى بصفقة انتقال نهائية بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني - سجل فيليكس 11 هدفاً فقط في 40 مباراة. وعلى الرغم من أنه كان جزءاً من الفريق الذي رفع كأس دوري المؤتمرات، إلا أنه غالباً ما وجد نفسه على هامش التشكيلة الأساسية. وجاء انتقاله إلى الرياض عقب فترة إعارة قصيرة في ميلان، ليضع حداً نهائياً لفترة محبطة في كرة القدم الأوروبية حيث كان ملاءمته التكتيكية موضع تساؤل مستمر.
لا أشعر بأي ندم على مغادرتي لندن
لا يزال فيليكس يثني على أرباب عمله السابقين، لكنه يؤكد أن مغادرة لندن كانت ضرورية لضمان الحصول على وقت اللعب المنتظم الذي كان يتوق إليه. وأشار إلى أن قدراته الإبداعية كانت تُقيد في كثير من الأحيان في تشيلسي وأتلتيكو مدريد، حيث كان يعاني في كثير من الأحيان من اللعب كجناح بديل أو مهاجم معزول بدلاً من اللعب في دوره المفضل كلاعب وسط هجومي.
وفي معرض حديثه عن عودته القوية في السعودية، قال فيليكس: "كانت الفترة التي قضيتها في تشيلسي رائعة؛ إنه نادٍ من الطراز الأول. شعرت بالراحة هناك. لقد انتقلت فقط لأنني أردت أن ألعب بشكل متكرر. فعلت ما كان عليّ فعله. كان الانتقال إيجابياً؛ أنا سعيد؛ وأستمتع بكرة القدم. هذا هو الأهم.
"أنا سعيد في النصر. نحن نخوض موسمًا رائعًا. آمل في الفوز بالدوري؛ نحن قريبون من ذلك. تبقى أمامنا ثماني مباريات، ونحن في المركز الأول. ألعب بانتظام وأحصل على دقائق لعب كثيرة. ألعب في مركزي الطبيعي - الذي برعت فيه مع بنفيكا - وفي نظام يناسبني جيداً. لدي ثقة تامة بنفسي، خاصة عندما ألعب في مركزي".
عامل خورخي جيسوس
كان وجود المدرب البرتغالي جيسوس عاملاً حاسماً في عودة فيليكس إلى مستواه، إلى جانب فرصة اللعب جنباً إلى جنب مع زميله في المنتخب الوطني كريستيانو رونالدو على مستوى النادي. ويعزو فيليكس الفضل إلى المتطلبات التكتيكية التي يفرضها جيسوس في مساعدته على استعادة ثقته بنفسه.
وفي معرض حديثه عن بيئته الجديدة، أضاف فيليكس: "لقد عملت مع كريستيانو عدة مرات مع المنتخب الوطني، وهو كما هو دائمًا - محترف للغاية. سمعت قصصًا لا حصر لها عن المدرب خورخي جيسوس. إنه مدرب من نوع مختلف، مدرب رائع وشخص ممتاز أيضًا. لقد تعلمت الكثير منه؛ لقد ساعدني كثيرًا ولا يسعني سوى أن أشكره".
الخطوة الأخيرة نحو الفوز باللقب
يتصدر النصر حالياً الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة من 26 مباراة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط فقط على الهلال، مع دخوله مرحلة حاسمة في شهر أبريل حيث سيواجه النجمة والأخدود والاتفاق والأهلي. وبعد هذه الفترة الحاسمة، يجب على فيليكس وزملائه الحفاظ على أدائهم المتميز خلال جدول مباريات مايو النهائي ضد القضائية والهلال والشباب وداماك لضمان الفوز باللقب. كما يأمل فيليكس في الانضمام إلى التشكيلة النهائية للمنتخب البرتغالي في كأس العالم.