"لقد فزنا به على أرض الملعب ولا أحد يستطيع تغيير ذلك!" - إدريسا جويي ينتقد بشدة القرار "السخيف" الذي جرد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية

أبدى جويي، الذي خاض 128 مباراة دولية مع منتخب بلاده، موقفاً متحدياً عند حديثه عن خسارة ما كان سيكون ميداليته الثانية في كأس الأمم الأفريقية. وفي معرض تعليقه على الموضوع، أكد أن الجدارة الكروية يجب أن تكون دائماً لها الغلبة على القرارات الإدارية.

وقال لاعب خط وسط إيفرتون: "أعتقد أن هذا القرار سخيف للغاية. لقد فزنا بالمباراة على أرض الملعب وليس في المكاتب، وبصفتي لاعباً سنغالياً، أنا فخور بما حققناه". "نحن نستحق هذا اللقب. لقد قاتلنا على أرض الملعب والجميع يعلم ما حدث، وأعتقد أننا لو لعبنا هذه المباراة 10 مرات، لكنا فزنا بها 10 مرات".

وتابع جوي: "ليس لأننا أفضل من المغرب، بل لأن هذا كان قدرنا، فقد بذلنا كل ما في وسعنا على أرض الملعب ونستحق أن نكون أبطالاً. نحن لا نهتم حقاً بالميداليات أو الكؤوس، لأن الأهم هو ما يحدث على أرض الملعب وليس ما تكتبونه في الصحف. لقد فزنا على أرض الملعب ولا أحد يستطيع تغيير هذا".