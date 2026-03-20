"لقد فزنا باللقب للمرة الثانية!" - الأرجنتين تفوز على إسبانيا، ورئيس الكونميبول يسخر من "لا روخا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب إلغاء مباراة "الفيناليسما"

تحولت اللهجة من خلاف مهني إلى سخرية صريحة، حيث أشار دومينغيز إلى أن إحجام إسبانيا عن تلبية مطالب الأرجنتين بشأن الجدول الزمني يعادل الانسحاب. وحث الأرجنتينيين على التوقف عن النظر إلى كرة القدم الأوروبية باعتبارها المعيار الذهبي، مؤكدًا أن «الألبيسيليستي» هم الآن الملوك بلا منازع لكأس القارات.

وقال دومينغيز لـ DSports: "إذا اعتبرناها فوزًا بالانسحاب، فأنتم أبطال الفيناليسيما مرتين". "وشيء آخر: عليكم أن تؤمنوا بأنفسكم، فالعشب ليس دائمًا أكثر خضرة في الجانب الآخر. وشيء آخر: عليكم أن تصدقوا ذلك، فعشب الجار ليس بهذه الخضرة".

وفي حديث لاحق مع راديو لا ريد، أكد مجدداً على ادعائه بأن إسبانيا قد تخلت فعلياً عن الكأس. "ما هي جنسيتك؟ أرجنتيني، لذا تهانينا لأننا أبطال الفيناليسيما مرتين، فهم لم يظهروا حتى".