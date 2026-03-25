لقد طوى الزمن ذكرى تلك السنة العصيبة منذ زمن طويل: كيف حقق لويس هاميلتون مع فريق فيراري تحولاً لم يكن أحد يتصوره ممكناً

قال هاميلتون: "أشعر بالتأكيد أنني عدت إلى أفضل مستوياتي، جسديًا وعقليًا على حد سواء". بعد بدايته القوية للموسم وحصوله على أول منصة تتويج على الإطلاق لفيراري، استعاد البريطاني متعة الفورمولا 1، وقد نسي منذ زمن طويل عامه الأول الكارثي مع الفريق الأحمر. في سباق الجائزة الكبرى لليابان يوم الأحد (الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا)، يريد السائق البالغ من العمر 41 عامًا الآن تأكيد اتجاهه الصعودي.

قال هاميلتون إنه لا يزال يعتقد "أن هناك مجالاً للتحسين". ونعم، على الحلبة، لا تستطيع سكوديريا حالياً أن تسبب مشاكل للسائقين المهيمنين من مرسيدس، جورج راسل وكيمي أنتونيلي، إلا من خلال انطلاقاتها الصاروخية. ومع ذلك، فإن كلمات البطل السباعي تفيض مرة أخرى بالثقة بالنفس: "هناك المزيد قادم".