لقد طوى الزمن ذكرى تلك السنة العصيبة منذ زمن طويل: كيف حقق لويس هاميلتون مع فريق فيراري تحولاً لم يكن أحد يتصوره ممكناً

تجول لويس هاميلتون متشابك الذراعين مع كيم كارداشيان في شوارع طوكيو، حيث استمتع بطل العالم الحائز على أكبر عدد من الألقاب بجولة تسوق برفقة نجمة شهيرة، وسط أجواء ربيعية في العاصمة اليابانية التي يبلغ عدد سكانها الملايين. أثارت اللقطات التي التقطت خلال ظهورهما معاً مرة أخرى ضجة كبيرة على الإنترنت، وأشعلت مرة أخرى الشائعات حول علاقة محتملة بين نجم الفورمولا 1 ونجمة تلفزيون الواقع. لكن هاميلتون يتقبل العناوين الرئيسية العديدة بهدوء هذه الأيام، ففي النهاية، إنه لا يعيش حالياً في قمة السعادة بسبب حياته الخاصة فحسب.
قال هاميلتون: "أشعر بالتأكيد أنني عدت إلى أفضل مستوياتي، جسديًا وعقليًا على حد سواء". بعد بدايته القوية للموسم وحصوله على أول منصة تتويج على الإطلاق لفيراري، استعاد البريطاني متعة الفورمولا 1، وقد نسي منذ زمن طويل عامه الأول الكارثي مع الفريق الأحمر. في سباق الجائزة الكبرى لليابان يوم الأحد (الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا)، يريد السائق البالغ من العمر 41 عامًا الآن تأكيد اتجاهه الصعودي.
قال هاميلتون إنه لا يزال يعتقد "أن هناك مجالاً للتحسين". ونعم، على الحلبة، لا تستطيع سكوديريا حالياً أن تسبب مشاكل للسائقين المهيمنين من مرسيدس، جورج راسل وكيمي أنتونيلي، إلا من خلال انطلاقاتها الصاروخية. ومع ذلك، فإن كلمات البطل السباعي تفيض مرة أخرى بالثقة بالنفس: "هناك المزيد قادم".
هاميلتون يتوق لتحطيم الرقم القياسي العالمي بمفرده
على الرغم من تقدمه في السن كسائق، لا يزال هاميلتون متحمسًا لتحقيق الانتصارات الكبرى في الفئة الملكية، ولا يزال حلم الفوز باللقب الثامن حيًا. قال: "كان التدريب هذا الشتاء الأصعب والأكثر كثافة الذي خضته على الإطلاق"، مضيفًا: "وربما يرتبط ذلك بتقدمي في السن. فالاسترخاء يستغرق وقتًا أطول".
لكن العمل الشاق خلال فترة الراحة يؤتي ثماره. كما أن السيارات الجديدة تمامًا تناسب هاميلتون. وقال هاميلتون إن صراعه المذهل مع زميله في الفريق تشارلز لوكلير في الصين كان "أفضل سباق" "شهدته في الفورمولا 1"، مضيفًا: "كان الشعور أشبه بقيادة سيارة الكارتينج، ذهابًا وإيابًا، ذهابًا وإيابًا".
هاميلتون: "أؤمن إيمانًا راسخًا بجميع العاملين في مارانيلو"
ولكن لكي ينجح الهجوم على الصدارة في مواجهة مرسيدس على المدى الطويل، لا يزال على السائق الإنجليزي إجراء بعض التعديلات. قال هاميلتون: "أعتقد أنني أستطيع استخراج المزيد من الأداء من هذه السيارة. ما زلت أتعلم، خاصة فيما يتعلق باستخدام (الطاقة، ملاحظة المحرر)".
بعد موسمه الأول الكارثي مع فيراري، قال بطل العالم القياسي إن الفوز المحتمل أصبح الآن "أقرب من أي وقت مضى". صحيح أن الفارق عن فريقه السابق كبير: "لكنني أؤمن إيماناً راسخاً بجميع من في مارانيلو وبأن هذا ليس عائقاً لا يمكن تجاوزه. لذا، فورزا فيراري، علينا ببساطة أن نواصل الكفاح".
الفورمولا 1: السباقات الخمسة المقبلة
الأحد، 29 مارس، الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا
سباق الجائزة الكبرى لليابان
الأحد، 3 مايو، الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا
سباق جائزة ميامي الكبرى
الأحد، 24 مايو، الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا
سباق الجائزة الكبرى الكندي
الأحد، 7 يونيو، الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا
سباق الجائزة الكبرى في موناكو
الأحد، 14 يونيو، الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا
سباق جائزة برشلونة الكبرى