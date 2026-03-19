"لقد طغت عليه نجوم أخرى!" - واين روني يزعم بوقاحة أن نجم البرازيل نيمار لم يكن أبدًا لاعبًا من الطراز العالمي

احتفل نيمار بعيد ميلاده الرابع والثلاثين في فبراير، وهو الآن يقترب من نهاية مسيرة حافلة بالألقاب. ولا يزال البرازيلي يحلم بالمشاركة في كأس العالم للمرة الأخيرة مع منتخب "السيليساو". ومع ذلك، فقد استبعد المدرب كارلو أنشيلوتي اسمه من التشكيلة الأخيرة، حيث أوضح الإيطالي سبب استبعاده. وقال للصحفيين: "يمكن أن يشارك نيمار في كأس العالم أيضًا. إذا تمكن من الوصول إلى كأس العالم القادمة وهو في كامل لياقته، فيمكنه المشاركة في كأس العالم. لماذا لم يُدرج في هذه القائمة الآن؟ لأنه ليس في كامل لياقته. نحن بحاجة إلى لاعبين في كامل لياقتهم في الوقت الحالي. لكن كما قلت، بالنسبة للقائمة النهائية، فإن الأمر مختلف. على نيمار أن يواصل العمل واللعب، وأن يظهر قدراته وهو في حالة بدنية جيدة."

أعرب نيمار عن خيبة أمله لعدم اختياره، قائلاً: "تم الإعلان للتو عن تشكيلة المنتخب الوطني. لم يتم استدعائنا. بالطبع، أنا حزين، لكنني سأدعم المنتخب الوطني دائماً. الآن يتعلق الأمر بمواصلة العمل، والاستعداد إذا أتيحت الفرصة. من الواضح أنها كأس العالم الأخيرة لي. كنت مستاءً. لكن غداً عليّ أن أتوقف عن الحزن. أحتاج إلى العمل والتدريب واللعب حتى تسنح لي فرصة المشاركة في كأس العالم. أنا مستعد".