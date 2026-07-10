AFP
"لقد سمحت لنفسي بالتشتت".. مبابي يكشف أسباب إهدار ركلة الجزاء أمام المغرب ويعلق على الجدل التحكيمي!
مبابي يتحدث عن التأخير استخدام تقنية الفيديو المساعد
حجزت فرنسا مكانها في نصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على المغرب 2-0، لكن ركلة الجزاء التي أضاعها مبابي أصبحت أحد أبرز المواضيع التي دار الحديث عنها في المباراة. وكشف المهاجم أن مراجعة تقنية الفيديو التي استمرت لأكثر من ثلاث دقائق أعاقت استعداداته. فبعد أن أُبلغ في البداية بأن ركلة الجزاء قد أُعطيت، أبلغه الحكم أن القرار لا يزال قيد المراجعة، مما أجبره على إعادة الاستعداد مرارًا وتكرارًا قبل أن يسدد الركلة في النهاية.
- Getty Images Sport
مبابي يشرح سبب الارتباك
اعترف مبابي بأن تلك التسلسلات غير المعتادة أثرت على تركيزه، رغم أنه لم يصل إلى حد إلقاء اللوم على الحكام بسبب إهداره للركلة. وفي تصريح له بعد المباراة، استعرض مبابي بالتفصيل الأحداث التي سبقت ركلة الجزاء التي سددها.
"لم أسدد الكرة جيدًا"، اعترف مبابي، وفقًا لما نقلته قناة RMC Sport. "ثم أصبح الأمر معقدًا بسبب حدوث لبس. أخبرني الحكم بوجود ركلة جزاء. فسألته عما إذا كانت مراجعة تقنية الفيديو قد اكتملت، فأجاب بنعم.
"من تلك اللحظة فصاعداً، انتقلنا إلى عثمان (ديمبيلي)، الذي مرر لي الكرة. ثم جاء إليّ، وأنا في حالة تركيز تام، ليخبرني أنه لا توجد ركلة جزاء. لذا لم أعرف ماذا أفعل، فالتقطت الكرة، ثم وضعتها أرضاً مرة أخرى، معتقداً أن هناك ركلة جزاء، فقال لي: 'لا، انتظر، هناك موقف حدث قبل دقيقتين ويجب مراجعته'."
على الرغم من هذا الاضطراب، تحمل مبابي مسؤولية إضاعة الركلة. وأضاف: «لكن هكذا هي الأمور، لقد سمحت لنفسي بالتشتت. لقد مررت بالتأكيد بالعديد من السيناريوهات حول كيفية التركيز على ركلة الجزاء، لكنني لم أضع هذا السيناريو بالذات في الحسبان بعد. إنه سيناريو علينا أخذه في الاعتبار لأن الحكم قد يخبرك بوجود ركلة جزاء، ثم بعد دقيقتين قد يخبرك بعدم وجودها. لا أعرف كم استغرق الأمر من الوقت. هذا جزء من كرة القدم الجديدة. إنها كرة القدم الجديدة مع نظام تقنية الفيديو، وعليك التكيف معها."
قائد المنتخب الفرنسي لا يكترث بالمخاوف بشأن إصابته
كما طمأن مبابي الجماهير بعد استبداله في الدقيقة 77 عقب تلقيه العلاج على أرض الملعب. واحتفل قائد المنتخب الفرنسي لاحقًا مع زملائه بعد الفوز، مما يشير إلى أن الإصابة لم تكن خطيرة.
وقال في تصريح نقلته شبكة ESPN: «أنا بخير تمامًا. تعرضت لضربة في الكاحل، لكن لا بأس. كان جي بي [ماتيتا] أكثر جاهزية مني للعب الـ15 دقيقة الأخيرة».
- AFP
فرنسا تستعد لخوض مباريات نصف النهائي
توجه فرنسا أنظارها الآن إلى نصف نهائي كأس العالم، حيث ستواجه إما إسبانيا أو بلجيكا في أرلينغتون بولاية تكساس. ومع إصرار مبابي على أن الإصابة التي تعرض لها في كاحله لا تدعو للقلق، يأمل المنتخب الفرنسي أن يكون قائده جاهزًا لقيادة الهجوم في سعيه للتقدم خطوة أخرى نحو الوصول إلى نهائي كأس العالم مرة أخرى.
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