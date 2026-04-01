كان النتيجة 0-1 بمثابة أول هزيمة لـ"الأسود الثلاثة" أمام فريق آسيوي، وهو ما شكل الرقم القياسي السلبي الثاني للمدرب الألماني. فقد كانت الهزيمة 1-3 أمام إنجلترا في الصيف الماضي هي الهزيمة الوحيدة التي مني بها أمام فريق أفريقي. وبالنظر إلى كأس العالم الذي سيُقام بعد بضعة أشهر، دقّت الصحف الإنجليزية ناقوس الخطر، ولم تترك أي كلمة طيبة لتوشيل.
"لقد سلبت إنجلترا الروح": الصحافة الإنجليزية تنتقد توماس توخيل بشدة بعد "الإذلال" التاريخي
"الوقت ينفد من توماس توخيل ليُظهر سحره - فمنتخب إنجلترا الذي يدربه لا يزال يتلمس طريقه في الظلام بحثًا عن الصيغة الصحيحة، وهو بعيد كل البعد عن أن يكون منافسًا جادًا في كأس العالم بعد هذا الأداء الخامل"، كما كتبت صحيفة "ديلي ميل" على سبيل المثال.
وذهبت صحيفة "التلغراف" إلى أبعد من ذلك في انتقادها للمدرب السابق لبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، حيث قالت: "توشيل سلب إنجلترا روحها. هذه الإهانة المستحقة على يد اليابان شعرت بها الجماهير المتألمة وكأنها كعكة في وجهها".
أداء إنجلترا الهجومي كان سيئًا للغاية لفترة طويلة في غياب كين
في غياب هاري كين المصاب، خيب المنتخب الإنجليزي الآمال بشكل كبير في الجانب الهجومي، رغم أن تشكيلته لم تكن سيئة على الإطلاق بوجود فيل فودن وكول بالمر وأنطوني جوردان. لكن في الشوط الأول، لم تسجل تشكيلة توخيل أي تسديدة على المرمى، وهو ما لم يحدث منذ الهزيمة 0-1 أمام ألمانيا في نوفمبر 2017 - أي قبل ما يقرب من تسع سنوات. لم يضغط بطل العالم الوحيد من أجل التعادل إلا في الدقائق الأخيرة، لكن هدف كاورو ميتوما في الدقيقة 23 كان الفارق في النهاية.
بعد صافرة النهاية، انطلقت صيحات الاستهجان. قال توخيل محبطًا: "هذا مؤلم بالطبع. الهزيمة مؤلمة دائمًا، والخسارة على أرضنا مؤلمة بشكل خاص. تمت معاقبتنا على خطأ بسيط، على هجمة مرتدة واحدة في الشوط الأول".
هل الفريق يعتمد بشكل مفرط على كين؟ توخيل يرد بانزعاج على الأسئلة
وقد أصبح مدى ضعف الأعصاب في الوقت الحالي واضحًا بشكل متزايد خلال المقابلة. وردًا على سؤال حول الاعتماد المزعوم على كين، قال توخيل: "حسنًا، لماذا لا تعتمد الأرجنتين على ميسي أو البرتغال على كريستيانو رونالدو؟ هذا أمر طبيعي تمامًا. لقد غادر لاعبون مهمون معسكرنا، وقد لاحظنا ذلك قليلاً. لقد افتقدنا القوة التهديفية".
وعندما سُئل عما إذا كان يمارس ضغطاً كبيراً على اللاعبين، أجاب توخيل بتهكم: "لا. لا أعتقد ذلك. لا أريد المشاركة في هذه المناقشة، لأنني أعتقد أن ما نريد القيام به وكيف نريد أن نلعب كرة القدم أمر واضح جداً. علينا التركيز أكثر على مبادئنا، وعلى الأداء، وعلى التفكير. هذا هو المهم".
في المباراة الودية الأولى في عام كأس العالم، لم تتمكن إنجلترا أيضًا من إقناع الجمهور يوم الجمعة الماضي. لم تتجاوز النتيجة 1-1 أمام أوروغواي، مما أدى إلى اشتداد الانتقادات. الآن أصبح توخيل في موقف حرج. قبل بدء البطولة بفترة قصيرة، لا تزال هناك مباريات ضد نيوزيلندا وكوستاريكا. في مرحلة المجموعات، تنتظر كرواتيا وغانا وبنما فريق "الأسود الثلاثة".
كأس العالم 2026: نظرة عامة على جميع المجموعات
- المجموعة أ:
المكسيك جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية التشيك
- المجموعة ب:
كندا البوسنة والهرسك قطر سويسرا
- المجموعة ج:
البرازيل المغرب هايتي اسكتلندا
- المجموعة د:
الولايات المتحدة باراغواي أستراليا تركيا
المجموعة E:
ألمانيا كوركاسو ساحل العاج الإكوادور
- المجموعة F:
هولندا اليابان السويد تونس
- المجموعة G:
بلجيكا مصر إيران نيوزيلندا
- المجموعة H:
إسبانيا الرأس الأخضر المملكة العربية السعودية أوروغواي
- المجموعة I:
فرنسا السنغال العراق النرويج
- المجموعة J:
الأرجنتين الجزائر النمسا الأردن
- المجموعة K:
البرتغال جمهورية الكونغو الديمقراطية أوزبكستان كولومبيا
- المجموعة L:
إنجلترا كرواتيا غانا بنما