"لقد سلبت إنجلترا الروح": الصحافة الإنجليزية تنتقد توماس توخيل بشدة بعد "الإذلال" التاريخي

وقد أصبح مدى ضعف الأعصاب في الوقت الحالي واضحًا بشكل متزايد خلال المقابلة. وردًا على سؤال حول الاعتماد المزعوم على كين، قال توخيل: "حسنًا، لماذا لا تعتمد الأرجنتين على ميسي أو البرتغال على كريستيانو رونالدو؟ هذا أمر طبيعي تمامًا. لقد غادر لاعبون مهمون معسكرنا، وقد لاحظنا ذلك قليلاً. لقد افتقدنا القوة التهديفية".

وعندما سُئل عما إذا كان يمارس ضغطاً كبيراً على اللاعبين، أجاب توخيل بتهكم: "لا. لا أعتقد ذلك. لا أريد المشاركة في هذه المناقشة، لأنني أعتقد أن ما نريد القيام به وكيف نريد أن نلعب كرة القدم أمر واضح جداً. علينا التركيز أكثر على مبادئنا، وعلى الأداء، وعلى التفكير. هذا هو المهم".

في المباراة الودية الأولى في عام كأس العالم، لم تتمكن إنجلترا أيضًا من إقناع الجمهور يوم الجمعة الماضي. لم تتجاوز النتيجة 1-1 أمام أوروغواي، مما أدى إلى اشتداد الانتقادات. الآن أصبح توخيل في موقف حرج. قبل بدء البطولة بفترة قصيرة، لا تزال هناك مباريات ضد نيوزيلندا وكوستاريكا. في مرحلة المجموعات، تنتظر كرواتيا وغانا وبنما فريق "الأسود الثلاثة".