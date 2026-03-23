لقد سبق أن تسبب خسارة أرسنال في نهائي كأس الرابطة في إخفاق موسمه - وعلى ميكيل أرتيتا أن يجد طريقة للتخلص نهائياً من صفة «المنهزمين في المباريات الحاسمة»

لم يفز أرسين فينجر بكأس الرابطة قط طوال أكثر من عقدين من تدريب أرسنال. فقد سعى إلى التعامل مع هذه المسابقة باعتبارها ساحة لتدريب شباب النادي الواعدين ولأغراض التجريب. واستغرق الأمر من «البروفيسور» حتى عام 2007 للوصول إلى أول نهائي له في هذه المسابقة، وكمكافأة، اختار أن يبدأ المباراة بالتشكيلة التي أوصلتهم إلى هناك. كان متوسط أعمار التشكيلة 21 عاماً، وهي الأصغر على الإطلاق في نهائي إنجليزي للمحترفين. واجهوا فريق تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو، الذي كان في ذلك الوقت قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين على التوالي، وكان فعلياً نظير "الجالاكتيكوس" في إنجلترا.

كان هناك تفاوت كبير بين التشكيلتين لدرجة أنه لا يمكنك إلا أن تذكرهما بالاسم لتدرك الفارق في المستوى. خاض مورينيو المباراة بأقوى تشكيلة له: بيتر تشيك؛ لاسانا ديارا، جون تيري، ريكاردو كارفالو، واين بريدج؛ كلود ماكيليلي، مايكل إيسيان، مايكل بالاك، فرانك لامبارد؛ ديدييه دروغبا، أندري شيفتشينكو.

في الزاوية الحمراء، بدأ فينجر التشكيلة التالية: مانويل ألمونيا؛ جاستن هويت، كولو توري، فيليب سينديروس، أرماند تراوري؛ ثيو والكوت، سيسك فابريغاس، دينيلسون، أبو ديابي؛ جيريمي أليادير، خوليو بابتيستا.

بشكل لافت للنظر، تقدم أرسنال بهدف سجله والكوت البالغ من العمر 17 عامًا، لكن دروجبا سرعان ما أدرك التعادل. تحولت المباراة الحامية إلى فوضى في الدقائق الإضافية بعد أن وضع دروجبا تشيلسي في المقدمة، حيث طُرد كل من جون أوبي ميكيل وإيمانويل أديبايور وتوري.

كان الرأي السائد بعد نهائي كأس الرابطة الأخير في ملعب ميلينيوم في كارديف هو أن أرسنال كان الفريق الأفضل في ذلك اليوم وأنه أعد نفسه للمستقبل، لكنه تراجع على المدى القصير والطويل. فاز فريق فينجر بثلاث مباريات فقط من أصل 12 مباراة متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الموسم، وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 على يد إيندهوفن، ولم يحصد أي لقب حتى عام 2014.