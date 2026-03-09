"لقد رحل الآن" - ديتمار هامان ينتقد نجم ليفربول محمد صلاح مرة أخرى ويطالب الريدز بالتعاقد مع مايكل أوليس ليحل محله

سلط هامان الضوء على تراجع أداء صلاح وليفربول، لكنه لا يزال يأمل في أن تتغير الأمور قبل نهاية الموسم.

"جميعهم يعانون، والمشكلة مع محمد صلاح هي أنه، في ظل المستوى الذي كان عليه خلال العقد الماضي، لم يكتفِ بتسجيل الأهداف وصنعها، بل كان يخلق مساحات للآخرين. أعتقد أن الجميع استفادوا من ذلك، وهذا لم يعد موجودًا الآن لأن صلاح لم يعد بالقوة التي كان عليها من قبل. سجل أول هدف له في الدوري منذ نوفمبر أو ما يقارب ذلك ضد ولفرهامبتون"، قال هامان لـ BOYLE Sports.

"يعاني محمد صلاح منذ عيد الميلاد قبل الماضي. كان يعاني في تسجيل الأهداف من اللعب المفتوح، وهذا لم يتغير، ولن يتغير. قد يسجل هدفًا غريبًا، لكنه بالتأكيد لا يتمتع بالتأثير الذي كان يتمتع به في ليفربول. نأمل أن نرى ظهورًا قصيرًا له في آخر تسع أو عشر مباريات ليقود ليفربول إلى المراكز الخمسة الأولى. لكنني أعتقد أن أفضل أيامه قد ولت".