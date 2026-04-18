"جعلوني كبش فداء": نجم ريال مدريد يفتح قلبه ويتحدث عن الفترة الأصعب في مسيرته

في حديثه لـ "بودكاست بيفوت"، قال تشواميني: "لقد جعلوني كبش فداء. في أول 10 إلى 20 دقيقة، كانت الجماهير في الملعب تطلق صافرات الاستهجان في كل مرة ألمس فيها الكرة. موقف كهذا إما أن يحطمك، أو يجعلك تقول لنفسك 'هكذا تسير الأمور'، لتركز على ما يمكنك التحكم فيه. والشيء الوحيد الذي يمكنني التحكم فيه هو أدائي. الضغط في ريال مدريد يقع في مستوى آخر تمامًا؛ فالناس يعلقون على كل ما تفعله، سواء كان جيدًا أو سيئًا".

كما استرجع النجم الفرنسي فترة تعرض فيها لانتقادات لاذعة، قائلاً: "كان الجميع يتحدث عني وعن أسلوب لعبي. قبل عام أو عامين، كنت أُعتبر لاعبًا سيئًا، وتعرضت لصيحات الاستهجان في الملعب - لذا فقد مررت بالكثير، وهذا بلا شك ساعدني على الصعيد الذهني. اليوم، أدرك تمامًا أن الناس سيواصلون الحديث بغض النظر عما أفعله، لذلك أكتفي بالتجاهل. اللعب لريال مدريد هو المسرح الأكبر في عالم الرياضة: الضغط هنا امتياز".