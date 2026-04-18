في عالم كرة القدم الاحترافية، نادرًا ما تجد أندية تطالب لاعبيها بالكثير كما يفعل ريال مدريد، وبطبيعة الحال، من الصعب إرضاء جماهيره. فعندما يتراجع الأداء، تتحول الجماهير في معقل النادي إلى ناقد شرس لا يرحم. وقد تجرع أوريلين تشواميني بالفعل مرارة هذا الدرس.
"جعلوني كبش فداء": نجم ريال مدريد يفتح قلبه ويتحدث عن الفترة الأصعب في مسيرته
"جعلوني كبش فداء"
في حديثه لـ "بودكاست بيفوت"، قال تشواميني: "لقد جعلوني كبش فداء. في أول 10 إلى 20 دقيقة، كانت الجماهير في الملعب تطلق صافرات الاستهجان في كل مرة ألمس فيها الكرة. موقف كهذا إما أن يحطمك، أو يجعلك تقول لنفسك 'هكذا تسير الأمور'، لتركز على ما يمكنك التحكم فيه. والشيء الوحيد الذي يمكنني التحكم فيه هو أدائي. الضغط في ريال مدريد يقع في مستوى آخر تمامًا؛ فالناس يعلقون على كل ما تفعله، سواء كان جيدًا أو سيئًا".
كما استرجع النجم الفرنسي فترة تعرض فيها لانتقادات لاذعة، قائلاً: "كان الجميع يتحدث عني وعن أسلوب لعبي. قبل عام أو عامين، كنت أُعتبر لاعبًا سيئًا، وتعرضت لصيحات الاستهجان في الملعب - لذا فقد مررت بالكثير، وهذا بلا شك ساعدني على الصعيد الذهني. اليوم، أدرك تمامًا أن الناس سيواصلون الحديث بغض النظر عما أفعله، لذلك أكتفي بالتجاهل. اللعب لريال مدريد هو المسرح الأكبر في عالم الرياضة: الضغط هنا امتياز".
"الضغط امتياز"
سرعان ما أصبح تشواميني ركيزة أساسية في صفوف النادي الملكي، حيث حجز مكانه الأساسي في خط وسط تشكيلة المدرب ألفارو أربيلوا. وقد شارك اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في 44 مباراة رسمية هذا الموسم، مساهمًا بهدفين وتمريرتين حاسمتين.
ورغم ذلك، تعرض اللاعب مؤخرًا لانتكاسة في دوري أبطال أوروبا، إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم في ذهاب الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونخ، ليغيب على إثرها عن مباراة الإياب الحاسمة. وقد ودّع ريال مدريد البطولة بعد خسارته بمجموع المباراتين بنتيجة 4-6.
وبات موسم 2025/26 يهدد بأن يكون الموسم الثاني على التوالي الذي يخرج فيه "اللوس بلانكوس" خالي الوفاض من البطولات؛ حيث يتأخرون عن المتصدر برشلونة بفارق تسع نقاط في سباق الليغا، فضلاً عن توديعهم لمنافسات كأس ملك إسبانيا.
أرقام تشواميني مع ريال مدريد
المباريات 190 الأهداف 7 التمريرات الحاسمة 8 دقائق اللعب 14085