وفقًا لتقارير صحيفتي «بيلد» و«مونيشر ميركور/tz»، من المقرر إنشاء ملعب تدريب إضافي قريبًا. وسيكون ذلك في الموقع الذي يوجد فيه حاليًا مسار لياقة بدنية كان كارلو أنشيلوتي قد طلب إنشائه في السابق. ويشمل المسار، من بين أمور أخرى، تلًا للركض السريع بدرجتين مختلفتين من الانحدار، وعارضة توازن، ومساحات من الرمل ونشارة لحاء الأشجار، وسلة كرة سلة، وملعبًا لكرة القدم والتنس، وكابينة للأجهزة الرياضية.
لقد تحولت إلى بئر بلا قاع! يبدو أن بايرن ميونيخ سيتخلص من بقايا عهد أنشيلوتي
يُقال إن تكلفة البناء في موسم 2016/2017 بلغت حوالي مليون يورو. وكان جيوفاني موري، مدير اللياقة البدنية في فريق أنشيلوتي، قد بذل جهودًا كبيرة في هذا الصدد آنذاك. وقد تصدرت أخبار هذا الإيطالي عناوين الصحف لاحقًا، حيث أفاد المدير الرياضي حسن صليهاميدزيتش بأنه كان يدخن داخل غرفة الملابس. بعد إقالة أنشيلوتي في خريف 2017، توقف استخدام مسار اللياقة البدنية عملياً. وكان الاستثناء الوحيد، وفقاً لصحيفة Münchner Merkur/tz، هو جلسة إعادة تأهيل لدوغلاس كوستا في مارس 2021.
نادي بايرن ميونيخ: هل هذه مجرد بداية لعملية إعادة هيكلة أكبر؟
وكما تظهر الصور، قامت يوم الاثنين مجموعة رفيعة المستوى من نادي بايرن ميونيخ بتفقد الموقع، حاملةً معها مخططات البناء المطبوعة. وكان من بينهم رئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن، والمدير الرياضي كريستوف فرويند، ومسؤول صيانة الملاعب بيتر ساور، ومدير المباني سيباستيان فافورك، ومدير ملعب أليانز أرينا يورغن موث، الذي يعمل في نادي بايرن ميونيخ كحلقة وصل بين المهندسين المعماريين وشركات البناء ومقدمي الخدمات. وكما هو الحال مع الملاعب الأخرى، يبدو أن الملعب الجديد سيُحاط بسياج عازل للرؤية يبلغ ارتفاعه مترًا واحدًا.
وربما يكون هذا التعديل مجرد بداية لعملية إعادة بناء أكبر تم التخطيط لها منذ فترة طويلة. أعلن دريسن في بيان صحفي عام 2024: "يعد مركز الأداء الجديد لبنة أساسية لكي يستمر نادي بايرن ميونيخ في جذب اللاعبين الدوليين ويظل قادراً على المنافسة على أعلى المستويات." وأفادت صحيفة Münchner Merkur/tz في ديسمبر أنه تم الحصول على موافقة مسبقة لهذا الغرض. من المقرر أن تستغرق أعمال البناء ثلاث سنوات وتكلف حوالي 100 مليون يورو، وقد تبدأ الأعمال في عام 2026.
