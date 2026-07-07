AFP
"اليورو بأهمية المونديال".. دموع رونالدو تُنهي مشواره في كأس العالم ويؤكد: لن أعتزل دوليًا الآن!
حلم كأس العالم ينتهي
انتهت مسيرة البرتغال في كأس العالم بطريقة درامية عقب هزيمتها 1-0 أمام إسبانيا في دور الـ16 بمدينة دالاس، بهدف حسمه ميكيل ميرينو في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويضمن هذا الإقصاء أن يختتم القائد البالغ من العمر 41 عامًا مشاركاته في هذه البطولة المرموقة دون أن يرفع الكأس قط. وبعد صافرة النهاية التي انطلقت أمام 70 ألف مشجع، لم يستطع المهاجم المخضرم كبح مشاعره وهو يغادر الملعب باكياً. وقد عكست هذه اللحظة المؤثرة رحيله عبر نفق الملعب في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر.
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القائد يتأمل في المستقبل
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المباراة، استعرض المهاجم السابق لمانشستر يونايتد مسيرته الدولية، وأصر على أنه سيأخذ بعض الوقت قبل اتخاذ قرار نهائي.
وقال رونالدو: «أشعر بالحزن لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة. لقد بذلت كل ما في وسعي. فعلت ما بوسعي. نعم، كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، لكن سيكون لدي الآن الوقت للتفكير وقضاء الوقت مع عائلتي. لن أتخذ أي قرارات متسرعة. أنا لا أقرر أي شيء في خضم لحظة الانفعال. والآن، ليس من المهم ما إذا كنت سأستمر [في اللعب] أم لا. غدًا سأستيقظ كما استيقظت اليوم: بضمير مرتاح.
"لعبت 23 عامًا في المنتخب الوطني وفزت بثلاثة ألقاب. قبل كريستيانو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي شيء. كان لقب بطولة أوروبا هو الأهم. بالنسبة لي، عام 2016 له نفس أهمية كأس العالم، بصراحة."
رونالدو يعادل رقماً قياسياً غير مرغوب فيه
على الرغم من مسيرته الدولية الأسطورية التي تضمنت تسجيل 11 هدفًا في ست نسخ من كأس العالم، ظلت إحصائيات المهاجم في مرحلة خروج المغلوب موضوعًا رئيسيًّا للنقاش بين المحللين.
وفي مشاركته الأخيرة، لعب المباراة كاملةً لمدة 90 دقيقة وسدد ثلاث تسديدات، لكنه فشل في التغلب على الحارس الإسباني أوناي سيمون الذي كان في أفضل حالاته.
وبهذه النتيجة، عادل الرقم القياسي للبطولة المتمثل في ثماني هزائم في مسيرته، والذي يتقاسمه مع ماثيو ليكي وسون هيونج-مين.
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عصر جديد ينتظر البرتغال
يواجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني فترة انتقالية مهمة عقب قرار المدرب الاستقالة بعد الخروج من دور الـ16. ويتعين على الاتحاد الآن تعيين خليفة له لإعادة بناء الفريق استعدادًا لدورة التصفيات الأوروبية المقبلة. وبما أن رونالدو سيبلغ 43 عامًا بحلول موعد بطولة يورو 2028، فإن التركيز الأساسي يتجه نحو تجديد الفريق وترسيخ جيل جديد من القادة في الثلث الأخير من الملعب.
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