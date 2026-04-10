فضيحة الاعتداء الجنسي التي تورط فيها مسؤول سابق رفيع المستوى، والحملة التشويهية الفظيعة بين الرئيس الحالي الدكتور راينهولد لونو ومنافسه هانز-يواكيم فاتزكي على منصب الرئاسة، والموسم الماضي الذي اتسم بضعف شديد في معظم أجزائه — لقد كان هناك بالفعل الكثير من الأحداث في ويستفاليا مؤخرًا. لم يحاول كرامر أبدًا التستر على هذه العناوين السلبية. كان يتحدث دائمًا بكلمات واضحة وأوضح أن بوروسيا دورتموند لم تظهر بصورة جيدة في هذا الصدد.

أدلى كرامر بتصريحاته قبل حوالي أسبوعين. قدم دورتموند المدير الرياضي الجديد أولي بوك. تعيين جاء تنفيذه السريع مفاجئاً بقدر مفاجأة حقيقة أن بوروسيا دورتموند سيعهد في المستقبل بفريقه إلى رجل غير متمرس على هذا المستوى قادم من نادي الدرجة الثانية SV Elversberg.

استمرت أول ظهور لبوك قرابة 40 دقيقة. وقد تحدث كرامر مرتين خلاله، وأدلى بتصريحات لم نسمع مثلها بهذه الوضوح منذ (وقت طويل جدًا). وشكلت هذه التصريحات في مجملها بيانًا معبرًا عن الطموح الذي يود كرامر أن يضفيه على منصبه الجديد، والذي عمل به منذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في عام 2010.