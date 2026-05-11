"لقد أطحنا بهم مرتين".. سيميوني يشيد ببرشلونة "الأفضل في العالم"

أعرب الأرجنتيني عن إعجابه الشديد بفريق بطل الدوري الذي توج مؤخرًا، معترفًا بالمستوى العالي للأداء الذي استطاع هانسي فليك استخراجه من العملاق الكتالوني هذا الموسم. وقد حسم البلوجرانا لقب الدوري بطريقة مذهلة، بفوزهم على غريمهم اللدود ريال مدريد بنتيجة 2-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ليوسعوا الفارق إلى 14 نقطة عن رجال ألفارو أربيلوا مع بقاء ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم.

ورغم هيمنة فريق فليك على الدوري الإسباني، إلا أن فريق سيميوني تفوق عليه في بعض الأوقات هذا الموسم. فقد تمكن النادي العاصمي من إقصائه من مسابقتين رئيسيتين، حيث أطاح أولاً بمنافسه من كأس الملك في الدور نصف النهائي بفوزه بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، قبل أن يهزمه أيضاً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.