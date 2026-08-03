وفقًا لمعلومات جديدة كُشف عنها بخصوص كأس العالم في نسختها الأخير، شعر المدرب الذي توّج بكأس العالم كمدرب ولاعب ديديه ديشان بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) كان قد انتقل ذهنيًا بالفعل إلى خليفته حتى قبل أن ينهي هو مهامه.
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«لقد انتقلوا بالفعل إلى زيدان» .. الكشف عن كواليس "غضب" ديشان أثناء كأس العالم 2026
المشاكل الداخلية في كأس العالم 2026
اتّسمت نهاية المسيرة التاريخية لديدييه ديشان مع منتخب فرنسا، والتي دامت 14 عاماً، بإحساس بالعزلة والمرارة.
رغم نجاحه المنقطع النظير، بما في ذلك التتويج بكأس العالم عام 2018، شعر ديشامب بأنّ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) قد فتر تجاهه خلال بطولته الأخيرة في الولايات المتحدة.
وفي حديثه عن قراره الرحيل بعد البطولة، كان ديشان صريحاً بشأن الضغوط التي واجهها، إذ قال: «إنّه لمصلحة المنتخب الفرنسي. بصراحة، لم أتّخذ هذا القرار من أجل نفسي، فلأنّ الأجواء كانت لا تُطاق تجاهي، والمنتخب الفرنسي لا يستحق ذلك».
وبحسب المدرّب السابق لأولمبيك مرسيليا، بلغ التوتر ذروته عقب خروج منتخب فرنسا من كأس العالم 2026.
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ظل زيدان
خلال المراحل الأخيرة من فترة ديشان، ظل شبح زين الدين زيدان يخيم بثقله على المنتخب الفرنسي. فقد أوجدت رغبة الجماهير في رؤية المدرب السابق لريال مدريد يتولى القيادة وضعًا صعبًا بالنسبة لديشامب، الذي شعر بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان يستعد فعليًا لعملية الانتقال.
وفي مقابلة مع Paris Match يوم الأحد، أشار الصحفي فرانسوا فينيول، المشارك في تأليف كتاب "Des étoiles dans leurs yeux"، إلى أن المدرب شعر بغياب واضح للدعم.
وصف فينيول وجود انقسام كبير في مقر إقامة المنتخب، مؤكدًا أنه كان هناك ما يشبه جدارًا بين فندق فور سيزونز، حيث كان يقيم المنتخب، والطاقم المحيط برئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو. وهذا الشعور بالتخلي من جانب الإدارة ترك ديشان يشعر بالضعف وعدم التقدير، رغم خدمته الطويلة للمنتخب الوطني. والإحساس بأن الاتحاد الفرنسي كان بالفعل في محادثات، أو على الأقل ملتزمًا ذهنيًا بزيدان، جعل موقع ديشان يبدو قابلًا للاستمرار فقط حتى صافرة النهاية للبطولة.
تخفيف الضغط عن ديالو
حاول ديشان السيطرة على الأحداث في وقت مبكر من عام 2025 عبر إعلان نيته الرحيل بعد كأس العالم 2026. وبهذه الخطوة، كان يأمل في تصفية الأجواء والسماح للمنتخب بالتركيز على أهدافه الرياضية دون الضجيج المستمر للتكهنات حول مستقبله. واعتُبرت هذه الخطوة وسيلة "لتخفيف" العبء عن نفسه وعن الاتحاد من الضغط الإعلامي المتصاعد.
وقد صُمّم هذا الإعلان المبكر لإنهاء الجدل المستمر حول من سيخلفه، وهو الجدل الذي كان يهدد باستقرار استعدادات المنتخب. وأوضح فينيول قائلاً: "وفي الواقع، هو يدرك أنه سيضع حداً لكل الخلافات حول من سيخلفه ومن قد يعكّر صفو نهاية ولايته، وخصوصاً استعداد فريقه. لذلك في هذه النقطة، أعتقد أنه يرحل وقد خفّ عنه العبء قليلاً، والأهم من ذلك أنه يزيح شوكة من جانب ديالو فيما يتعلق بتواصله. فمن الأسهل بكثير على هذا الأخير أن يتحدث بعد ذلك مع زين الدين زيدان، الذي يُعدّ المدرب المفضّل لدى الجماهير".
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نهاية مريرة لحقبة أسطورية
على الرغم من إنجازات فترته الطويلة، خرج ديشامب من منصبه بقلب مثقل. فالرجل الذي قاد فرنسا بشارة القيادة إلى أول لقب لها في كأس العالم عام 1998، وقادها فنياً إلى لقبها الثاني عام 2018، وجد صعوبة في التعامل مع المشهد السياسي الحديث داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وكانت الأشهر الأخيرة كفاحاً للحفاظ على سلطته، وهو يعلم أن مسؤوليه كانوا يتطلعون بالفعل إلى خليفته.
في نهاية المطاف، يمثل رحيل ديشان نهاية أكثر الفترات استقراراً ونجاحاً في تاريخ المنتخب الفرنسي، غير أنها فترة انتهت باحتكاكات كبيرة. وخلص فينيول إلى أن التصريحات العلنية للمدرب كانت انعكاساً مباشراً لهذا الألم.
وأشار الصحفي قائلاً: «ديدييه ديشان شخص شديد الحساسية، بشكل يبدو متناقضاً. تصريحه على قناة M6 بأن الأمر أصبح لا يُطاق كان ينطبق أيضاً على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم».
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