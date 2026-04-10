انتهت فترة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في مانشستر في ظل أجواء متوترة عقب انهيار علاقته مع مدربه السابق روبن أموريم، في حادثة حظيت بتغطية إعلامية واسعة. وأصبح غارناشو بؤرة التوتر داخل غرفة الملابس، حيث كان يلجأ في كثير من الأحيان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطه، الأمر الذي دفع النادي في النهاية إلى الموافقة على بيعه إلى ستامفورد بريدج.

وبالتفكير في القصة التي أدت إلى تهميشه قبل انتقاله إلى لندن، اعترف غارناشو بأنه لعب دوراً في هذه الأجواء السامة. وفي مقابلة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، قال: "أتذكر أنني في الأشهر الستة الأخيرة لم أكن ألعب كما كنت أفعل من قبل في مانشستر يونايتد. بدأت أجلس على مقاعد البدلاء، وهذا ليس بالأمر السيئ، فقد كنت في العشرين من عمري فقط، لكن في ذهني كان الأمر وكأنني يجب أن ألعب كل مباراة.

"في رأيي، ربما يقع اللوم عليّ أيضًا، فقد بدأت في ارتكاب بعض الأخطاء. لكن نعم، كانت مجرد مرحلة في الحياة، وأحيانًا يتعين عليك اتخاذ قرارات، وأنا فخور حقًا بوجودي هنا وببقائي في الدوري الإنجليزي الممتاز في نادٍ مثل هذا."

وتفاقمت التداعيات بسبب التقارير التي تحدثت عن مشاكل تأديبية عانى منها في موسمه الأخير تحت إشراف أموريم.