Getty Images Sport
ترجمه
"لقد ارتكبت بعض الأخطاء" - أليخاندرو غارناشو يتحمل مسؤولية هبوط مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى تشيلسي، حيث يعترف الجناح بأن رحيله المثير للجدل عن أولد ترافورد "آلمه"
رحيل فوضوي عن مانشستر يونايتد
انتهت فترة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في مانشستر في ظل أجواء متوترة عقب انهيار علاقته مع مدربه السابق روبن أموريم، في حادثة حظيت بتغطية إعلامية واسعة. وأصبح غارناشو بؤرة التوتر داخل غرفة الملابس، حيث كان يلجأ في كثير من الأحيان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطه، الأمر الذي دفع النادي في النهاية إلى الموافقة على بيعه إلى ستامفورد بريدج.
وبالتفكير في القصة التي أدت إلى تهميشه قبل انتقاله إلى لندن، اعترف غارناشو بأنه لعب دوراً في هذه الأجواء السامة. وفي مقابلة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، قال: "أتذكر أنني في الأشهر الستة الأخيرة لم أكن ألعب كما كنت أفعل من قبل في مانشستر يونايتد. بدأت أجلس على مقاعد البدلاء، وهذا ليس بالأمر السيئ، فقد كنت في العشرين من عمري فقط، لكن في ذهني كان الأمر وكأنني يجب أن ألعب كل مباراة.
"في رأيي، ربما يقع اللوم عليّ أيضًا، فقد بدأت في ارتكاب بعض الأخطاء. لكن نعم، كانت مجرد مرحلة في الحياة، وأحيانًا يتعين عليك اتخاذ قرارات، وأنا فخور حقًا بوجودي هنا وببقائي في الدوري الإنجليزي الممتاز في نادٍ مثل هذا."
وتفاقمت التداعيات بسبب التقارير التي تحدثت عن مشاكل تأديبية عانى منها في موسمه الأخير تحت إشراف أموريم.
- Getty Images Sport
لا ضغينة
على الرغم من الانفصال المرير، الذي تضمن قيام شقيق غارناشو بنشر منشورات استفزازية على الإنترنت وظهور اللاعب نفسه وهو يسخر من النادي بارتداء قميص أستون فيلا الذي يحمل صورة ماركوس راشفورد، وهو لاعب آخر تم استبعاده، إلا أن المهاجم يؤكد أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه مانشستر يونايتد.
وتابع: "نحن نعرف الفريق الذي لدينا، والأشياء التي يمكننا القيام بها. أحيانًا تكون الأمور أفضل في بعض اللحظات، وأحيانًا تكون أسوأ. لكن نعم، أنا فخور حقًا بوجودي هنا في هذه اللحظة. الحياة هنا طبيعية، وأنا سعيد. لكن نعم، في مانشستر يونايتد، ليس لدي أي شيء سيئ لأقوله عن النادي أو أي من زملائي في الفريق، لا أحد. مجرد لحظة في الحياة تغيرت. استمرت حياتي. لذا علينا أن نستمر في التطلع إلى الأمام".
وعندما سُئل عما إذا كان رحيله عن أولد ترافورد قد آلمه، أجاب الجناح: "نعم، ربما، لأنني أحببت ذلك النادي، كما تعلمون. لقد منحوني الثقة منذ البداية، من إسبانيا، لجلبني إلى الأكاديمية، ثم نقلوني إلى الفريق الأول، لذا كان الأمر بمثابة أربع أو خمس سنوات، وحب مذهل من الجميع، من المشجعين، والملعب، كل شيء كان جيدًا حقًا. لكن في بعض الأحيان عليك أن تتغير من أجل مصلحة حياتك أو الخطوات التالية. ليس لدي سوى ذكريات جميلة عن مانشستر يونايتد."
العقبات في ستامفورد بريدج
لم تكن الحياة في تشيلسي هي البداية الجديدة التي كان غارناشو يتصورها بعد مغادرته شمال غرب إنجلترا. ورغم وصوله وسط توقعات كبيرة، إلا أنه واجه صعوبة في الحفاظ على مستواه تحت قيادة ليام روزينيور، الذي حل محل إنزو ماريسكا في يناير. وقد زاد خروج «البلوز» مؤخرًا من دوري أبطال أوروبا وسلسلة النتائج السيئة في الدوري المحلي من الإحباط الشخصي الذي يشعر به الشاب.
مع تسجيله لهدف واحد فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، تقلصت دقائق لعب غارناشو. كان اللاعب الدولي الأرجنتيني يُنظر إليه في السابق على أنه مستقبل هجوم مانشستر يونايتد، لكنه يواجه الآن حقيقة أنه مجرد خيار بديل في غرب لندن. أدى تراجع مستواه إلى تساؤلات حول ما إذا كان الاستثمار بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني قراراً حكيماً بالنسبة للاعب الذي لا يزال عقده ساري المفعول حتى عام 2032.
- Getty Images Sport
فوائد القروض من أمريكا الجنوبية
أثار تراجع مكانة غارناشو اهتمام الأندية الأجنبية، حيث ظهرت تقارير مفاجئة تربطه بانتقال مؤقت بعيدًا عن الدوري الإنجليزي الممتاز. ويُزعم أن مدرب ريفر بليت، إدواردو كوديت، قد اتصل باللاعب شخصيًا لمناقشة صفقة إعارة محتملة لمدة عام. وكان مثل هذا الانتقال أمرًا لا يمكن تصوره قبل عامين، عندما كان النجم الصاعد في أولد ترافورد.