وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، يُقال إن يوفنتوس تورينو، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بإيطاليا، سيكثف جهوده للتعاقد مع المهاجم الدولي البولندي اعتبارًا من الموسم المقبل.
لقاء خلال مباراة المنتخب البولندي: يبدو أن أحد الأندية الكبرى يسعى جاهدًا للتعاقد مع نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي
وبناءً على ذلك، يُقال إن لقاءً قد عُقد بين ليفاندوفسكي ومسؤولي «السيدة العجوز» على هامش مباراة تصفيات كأس العالم بين بولندا وألبانيا (2-1). ويُزعم أنه تم خلاله مناقشة إمكانية ارتداء اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لقميص يوفنتوس اعتبارًا من الصيف المقبل.
ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع ناديه، برشلونة، في نهاية الموسم. بعد أن انتشرت تقارير عديدة في الأسابيع والأشهر الماضية تشير إلى انفصاله عن النادي، كتبت ESPN مؤخرًا أن النادي الكتالوني يرغب في الاحتفاظ بالبولندي وبيع زميله المهاجم فيران توريس بدلاً منه.
وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً قد التزم الصمت دائماً بشأن مستقبله، واكتفى بالقول إن البقاء في برشلونة أو الانتقال إلى نادٍ آخر أمران ممكنان بالنسبة له. وقال في أوائل مارس: "لا أعرف. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول لكم شيئاً، لأنني لست متأكداً حتى بنسبة 50 في المائة من الطريق الذي أريد أن أسلكه. هذا ليس الوقت المناسب بعد".
هل سيتعين على يوفنتوس استبدال فلاهوفيتش في الصيف؟
لم يعد ليفاندوفسكي، الذي انتقل من بايرن ميونيخ إلى برشلونة عام 2022، الخيار الأول بلا منازع في خط هجوم الفريق الكتالوني منذ بداية هذا الموسم. ومع ذلك، لا يزال عنصراً أساسياً في الفريق تحت قيادة المدرب هانسي فليك. في الموسم الحالي 2025/26، سجل حتى الآن 16 هدفاً وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 37 مباراة.
في غضون ذلك، يبحث يوفنتوس عن مهاجم جديد ليحل محل دوسان فلاهوفيتش الذي يرغب في الرحيل. ينتهي عقد اللاعب الصربي، الذي يغيب حالياً منذ منتصف ديسمبر بسبب إصابة في العضلة المقربة، في تورينو في الصيف، مما يعني أنه قد يغادر دون مقابل.
ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن حدوث تحول في الموقف. يُقال إن فلاهوفيتش يجري محادثات مع يوفنتوس على الأقل للتفاوض حول خيارات تمديد العقد.
روبرت ليفاندوفسكي: إحصائيات أدائه في موسم 2025/2026
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
دقائق اللعب
37
16
3
1,950