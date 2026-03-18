وفقًا لما ذكرته كل من صحيفة «روهر ناخريشتن» وقناة«سبورت 1»، التقى مدرب دورتموند ومدير نادي سانت جيرمان يوم الثلاثاء في فرانكفورت لتبادل الآراء خلال مأدبة عشاء.
ترجمه
لقاء بالغ الحساسية بين نيكو كوفاتش ومدير فني في الدوري الألماني: هل سيشهد نادي بوروسيا دورتموند تغييرات كبيرة في الجهاز الفني؟
في الآونة الأخيرة، تزايدت التكهنات حول احتمال أن يصبح كوفاتش وكروش زملاء عمل في نادي بوروسيا دورتموند في المستقبل القريب. ووفقًا لمعلومات قناة«سكاي»، فإن كلًا من لارس ريكن، المدير الرياضي للنادي، وسيباستيان كيل، المدير الفني، في موقف غير مستقر - على الأقل لن يتم تجديد عقودهما السارية حتى عام 2027 في الوقت الحالي.
وإذا حدث هذا الانفصال بالفعل، فسيكون كروشي خليفة مناسبًا. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، يفكر اللاعب البالغ من العمر 45 عامًا في مغادرة نادي أينتراخت فرانكفورت، لأنه غير راضٍ عن التباين بين التوقعات الاقتصادية والرياضية.
لذلك، فإن مسألة بقاء كروشيه في نادي إينتراخت فرانكفورت بعد الصيف "مفتوحة أكثر من أي وقت مضى". وإذا غادر النادي، فقد تفتح له أبواب جديدة وجذابة من الناحية الرياضية في نادي بوروسيا دورتموند.
- Getty Images
هل سيجتمعان قريبًا في صفوف بوروسيا دورتموند؟ يبدو أن لقاء كوفاتش وكروشي كان مجرد صدفة
ومع ذلك، أفادت صحيفتا «Ruhr Nachrichten» و«Sport1» بأن اللقاء بين كوفاتش وكروش لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالشائعات الحالية. بل إن اللقاء جاء مصادفة، حيث كان مدرب بوروسيا دورتموند موجودًا في فرانكفورت بمناسبة الاحتفال بالعيد السبعين لأسطورة نادي أينتراخت ونائبه السابق بيتر فيشر.
في الأصل، كان كوفاتش قد اتفق على مقابلة زميله السابق في نادي أينتراخت فرانكفورت، يان مارتن ستراشيم، المدير الحالي للإعلام والاتصالات في النادي، والذي يعرفه من الفترة التي قضياها معاً في فرانكفورت (2016-2018). ثم انضم كروشيه إلى هذا اللقاء بشكل عفوي.
بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند
الموعد
المباراة
21 مارس، الساعة 18:30
بوروسيا دورتموند - هامبورغ (الدوري الألماني)
4 أبريل، الساعة 18:30
ف.ب. شتوتغارت - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)
11 أبريل، الساعة 15:30
BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
18 أبريل، الساعة 15:30
TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)
أسئلة الأكثر شيوعًا
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".