Getty Images Sport
ترجمه
من اللاعب؟ ميداليات ثلاثية مانشستر سيتي معروضة للبيع والبائع مجهول!
مجموعة "سيتي" الفاخرة تُطرح في مزاد علني
ومن المتوقع أن تحظى هذه المجموعة، التي تغطي موسم 2022-2023 الأسطوري للنادي، باهتمام كبير من قبل هواة جمع المقتنيات الأثرياء ومؤرخي النادي على حد سواء. لكن هوية الشخص الذي يقف وراء هذه الصفقة لا تزال سرًا محفوظًا بعناية. ومن غير المعروف حاليًا ما إذا كان البائع لاعبًا سابقًا أو أحد أعضاء الطاقم الفني الذي كان جزءًا من الدائرة المقربة من بيب جوارديولا خلال الحملة التي حطمت الأرقام القياسية. وعندما اتصلت به صحيفة "ديلي ميل سبورت"، أكد بودز أن الميداليات هي مجموعة رسمية من موسم الثلاثية، بينما اختار البائع أن يظل مجهول الهوية.
- Getty Images Sport
ما الذي تتضمنه الحزمة الغامضة؟
تتضمن المجموعة ميداليات الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والتي تمثل الجوائز الثلاث الكبرى التي حصدها نادي مانشستر سيتي في عام 2023. ووفقًا لبيانات المزاد، تأتي ميدالية الدوري الإنجليزي الممتاز في علبتها الأصلية، ويحمل وجهها الخلفي نقشًا يقول «أبطال 2022-23».
ميدالية دوري أبطال أوروبا، التي تمثل أول فوز للنادي بكأس أوروبي مرموق على الإطلاق، تحمل أيضًا نقشًا وشريطًا، بينما تأتي ميدالية كأس الاتحاد الإنجليزي مصحوبة بشريطها وعلبتها الأصلية المخصصة لها. تضم المجموعة ميداليتين أخريين، حيث فاز مانشستر سيتي أيضًا بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2023 ليكمل بذلك حصد جميع الألقاب.
فرصة نادرة لمشجعي مانشستر سيتي
تم تحديد السعر المبدئي للمجموعة بـ 30 ألف جنيه إسترليني، لكن الخبراء يعتقدون أن السعر النهائي سيرتفع بشكل كبير. وقدرت دار "بودز" أن الميداليات قد تصل قيمتها إلى ما بين 50 ألف و80 ألف جنيه إسترليني بحلول نهاية المزاد.
ونظراً للطبيعة الفريدة لموسم 2022-2023، تمثل هذه المجموعة جزءاً مهماً من تاريخ كرة القدم الحديثة. وقالت دار المزادات: "توفر هذه المجموعة الرائعة من الميداليات فرصة نادرة لهواة جمع الميداليات والمشجعين والمستثمرين الجادين في تاريخ كرة القدم للمزايدة على ميداليات مرتبطة بموسم تاريخي لفريق مانشستر". "نحن متحمسون جدًا لاستضافة هذا المزاد ونتوقع اهتمامًا كبيرًا به".
- Getty Images Sport
الموسم التاريخي لمانشستر سيتي 2022-2023
حجز فريق جوارديولا مكانه في سجلات التاريخ بعد أن أنهى الموسم متقدماً بخمس نقاط على آرسنال ليحصد لقب الدوري، قبل أن يضمن هدف رودري الوحيد في مرمى إنتر فوزه بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.
ومن غير المرجح أن يتكرر هذا الموسم المهيمن في المستقبل القريب، مما يجعل هذه القطع من أكثر التذكارات الكروية الحديثة رواجاً.