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Mykhailo Mudryk Chelsea 2026Getty
Yosua Arya

ترجمه

"لغتي الإنجليزية ليست جيدة" .. دي زيربي يعلق على ترشيحه مودريك للكرة الذهبية

ميخايلو مودريك
توتنهام هوتسبير
روبرتو دي زيربي
الدوري الإنجليزي الممتاز

الثنائي يعودان للعمل سويًا في سبيرز بعد تجربة شاختار

صرح مدرب توتنهام هوتسبير روبرتو دي زيربي بجرأة بأنه ما زال متمسكًا بتصريحه السابق بأن ميخايلو مودريك يمتلك القدرة على الفوز بالكرة الذهبية.

وكان الجناح الأوكراني قد انضم مؤخرًا إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل قادمًا من تشيلسي، آملًا في أن يبرز أخيرًا موهبته الهائلة تحت قيادة مدربه السابق.

  • لمّ الشمل مع مدرب سابق

    تمسّك دي زيربي بقوة بتوقّعه الجريء بأن مودريك قادر على الفوز بالكرة الذهبية. وقد اجتمع الثنائي مؤخرًا من جديد بعد انضمام مودريك إلى توتنهام في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

    وصل مودريك إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم كامل قادمًا من غريمه اللندني تشيلسي. وبحسب التقارير، يمتلك توتنهام خيار جعل الصفقة دائمة مقابل 75 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل في حال قدّم مستويات مميزة.

    وتعيد هذه الخطوة الجناح الأوكراني إلى إشراف دي زيربي. فقد عمل الاثنان معًا سابقًا في شاختار دونيتسك، حيث فرض مودريك نفسه للمرة الأولى كواحد من أكثر المواهب الشابة إثارة في أوروبا.

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  • دي زيربي يوضح تصريحه الجريء

    كان دي زيربي قد رشّح الجناح للفوز بالكرة الذهبية خلال فترة عمله مع برايتون، قبل أن يُتمّ مودريك انتقاله الضخم إلى تشيلسي مباشرةً. ورغم المعاناة التي واجهها المهاجم لاحقًا في إنجلترا، لا يزال المدرب الإيطالي مقتنعًا تمامًا بموهبته الفطرية.

    وقال دي زيربي، وفقًا لما نقلته شبكة ESPN: "قضينا موسمًا مميزًا جدًا معًا في شاختار. عندما اندلعت الحرب، كنا معًا. وعندما تحدثت عن الكرة الذهبية، كنت واضحًا للغاية. ربما لا تكون لغتي الإنجليزية جيدة إلى هذا الحد، لكنني كنت واضحًا جدًا لأنني كنت أتحدث عن إمكانات اللاعب. إمكانات اللاعب قد تبقى كما هي وقد تُطابق التوقعات أو لا تُطابقها".


  • يترقب الجناح تحديًا حاسمًا

    لم ينجح مودريك إلى حدٍ كبير في تبرير استثمار الـ100 مليون يورو الذي أقدم عليه تشيلسي في يناير 2023. وقد أقرّ دي زيربي بالصعوبات التي مرّ بها اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مؤخراً، والتي شملت غياباً طويلاً عن كرة القدم النخبوية عقب إيقافه.

    وأضاف دي زيربي: «حتى الآن، واجه الكثير من المشاكل. المشكلة الأخيرة كانت الإيقاف مهما كان سببها، لكن [النتيجة] واضحة. والآن التحدي أمامه هو أن يحترم كل إمكاناته لأنه لاعب عظيم. عليه أن ينهي هذا الموسم بالطريقة الصحيحة، دون ضغط زائد، لكنها اللحظة المناسبة له كي يُظهر [قدراته]، لأنه إذا كان تشيلسي قد دفع 100 مليون يورو قبل أربع سنوات. أعتقد أنهم جلبوا الكثير من اللاعبين الكبار جداً، ولإنفاق 100 مليون يورو، أعتقد أنهم فكّروا جيداً جداً في إمكانات مودريك».

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    العودة إلى ملعب كرة القدم

    ينصب تركيز مودريك المباشر على العودة إلى أرض الملعب واستعادة لياقته البدنية. ونظرًا لقلة مشاركاته في الفترة الأخيرة، اعترف دي زيربي بأنه غير متأكد من موعد جاهزية اللاعب المعار بشكل كامل للمشاركة أساسيًا في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    ومع ذلك، قد يحظى جماهير توتنهام بلمحة سريعة عن صفقتهم الجديدة قريبًا جدًا. فقد أكد دي زيربي أن مودريك جاهز للعب ما بين 15 و30 دقيقة في المباراة المقبلة يوم السبت أمام نوتنجهام فورست.

    وإذا تمكّن اللاعب الأوكراني من استعادة أفضل مستوياته تحت قيادة مدربه السابق، فقد يقرر توتنهام تفعيل خيار الشراء المُجزي. أما في الوقت الحالي، فتبقى الأولوية ببساطة إعادة مسيرته إلى مسارها الصحيح.

الدوري الإنجليزي الممتاز
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نوتنجهام فوريست
فورست
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام