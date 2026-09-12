كابوس خارج الديار يضرب طرابزون مجددا.. وتسديدة صلاح "الغريبة" تهدي كونيا سبور انتصاره الأول في الدوري التركي!

باغت كونيا ضيفه بهدف صاعق في الدقيقة الثانية عبر رايموند توث، وهو ما رسم الملامح التكتيكية للقاء بالكامل. اختار أصحاب الأرض التراجع المنظم وترك الكرة لطرابزون الذي استحوذ عليها بنسبة تجاوزت 70%، لكنه استحواذ اتسم بالبطء والعقم. فشل طرابزون في ترجمة سيطرته المطلقة إلى خطورة حقيقية خلال الشوط الأول الذي لم يشهد أي تسديدة بين الخشبات الثلاث، رغم التمريرات الكثيرة التي سيطرت على وسط الملعب دون اختراق حقيقي.

أظهر كونيا مرونة تكتيكية عالية في التعامل مع مجريات اللقاء؛ فبعدما شكل خطورة بالغة عبر المرتدات السريعة في الشوط الأول، أغلق مناطقه تماماً في الشوط الثاني معتمداً على التشتيت والتدخلات الأرضية الناجحة التي بلغت دقتها 90%. ورغم تحسن المردود الهجومي لطرابزون في النصف الثاني بتسديد 4 كرات على المرمى، تكفل حارس قونية بحماية النقاط الثلاث بتصديه لأربع كرات خطيرة، ليحبط الانتفاضة المتأخرة للضيوف ويؤمن الفوز الثمين.











