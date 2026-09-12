واصل توتنهام هوتسبير انطلاقته الكارثية في الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادل سلبي جديد أمام ضيفه إيفرتون، ليرفع "التوفيز" رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما تقهقر السبيرز للمركز السابع عشر بنقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين، متلقيًا 5 أهداف دون أن يسجل هدفًا واحدًا خلال 4 جولات كاملة.
لعنة الـ300 مليون مستمرة.. جماهير توتنهام تتوسل الأهداف ومرموش يختفي أمام إيفرتون
لعنة الـ 300 مليون ويأس المدرجات
تتجاوز أزمة توتنهام مجرد التعثر في بداية الموسم؛ فهي تجسد فشلاً ذريعًا لإدارة النادي التي أنفقت 300 مليون جنيه إسترليني لتدعيم الخط الأمامي، لتكون النتيجة أسوأ انطلاقة هجومية للفريق منذ 52 عامًا، وتحديدًا منذ موسم 1974.
لغة الأرقام تفضح هذا العقم التاريخي بشكل قاطع؛ فبعد انتهاء الجولة الرابعة، تفاقمت حصيلة الفشل الهجومي لتصل إلى 52 تسديدة إجمالية (منها 12 فقط على المرمى) خلال 360 دقيقة دون تسجيل أي هدف. فبعد تسديد 38 كرة في أول ثلاث مباريات، أضاف الفريق اليوم أمام إيفرتون 14 تسديدة جديدة، افتقدت تمامًا للدقة والفاعلية؛ إذ ذهبت تسديدتان فقط بين الخشبات الثلاث، و4 خارج المرمى، بينما تكفل الدفاع باعتراض 8 تسديدات أخرى، ليكرر السبيرز سيناريو العجز التام الذي شهده سابقًا منذ بداية الموسم. والمفارقة أن الفريق أهدر فرصة خطيرة واحدة الليلة، مقارنة بفرصتين في كل من المباريات الثلاث الماضية.
هذا الفشل المتكرر استنزف صبر المدرجات تمامًا، وتجلى هذا اليأس بوضوح مأساوي في لافتة رفعتها إحدى المشجعات، حيث كُتب عليها: "Please score a goal". هذه العبارة المقتضبة تلخص حالة الإحباط العميق لجماهير ترى فريقها يمتلك أسماءً هجومية بملايين الجنيهات، لكنه يعجز عن تقديم أبسط أبجديات كرة القدم: وضع الكرة داخل الشباك.
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عزلة مرموش التكتيكية
في قلب هذه المعاناة الهجومية، قدم النجم المصري عمر مرموش أداءً متناقضًا يعكس أزمة الفريق التكتيكية؛ حيث انقسمت مباراته إلى شوطين متباينين تمامًا. في الشوط الأول، كان مرموش المحرك الهجومي الأبرز، مبادرًا ومحاولًا كسر الخطوط عبر 3 حملات تقدمية للكرة، مع دقة تمرير ممتازة وصلت إلى 90% في نصف ملعب الخصم وصناعة تمريرة مفتاحية واحدة. أظهر حيوية كبيرة بدخوله في 8 مواجهات أرضية وقيامه بـ 4 مراوغات.
لكن مع انطلاق الشوط الثاني، تحول اللاعب إلى شبح معزول تكتيكيًا بفعل تضييق المساحات والرقابة اللصيقة من دفاع إيفرتون. اكتفى مرموش بـ 5 لمسات فقط للكرة طوال 32 دقيقة لعبها بعد الاستراحة، ولم ينجح في كسب أي التحام بدني. هذا العزل التام أجبره على التراجع العميق لنصف ملعبه لمجرد لمس الكرة، قبل أن يقرر المدرب استبداله في الدقيقة 77، لينهي اللقاء بمجهود بدني وافر ولكن بفاعلية غائبة.
شلل منظومة دي زيربي
تتحمل منظومة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي العبء الأكبر من هذا الإخفاق المستمر، حيث تحول استحواذه على الكرة إلى استحواذ سلبي وعقيم يسهل التنبؤ به. بالنظر إلى إحصائيات الشوط الثاني أمام إيفرتون، نجد أن توتنهام سيطر على الكرة بنسبة 64% ومرر 306 كرات، لكنه فشل في خلق أي فرصة محققة للتسجيل.
افتقدت خطة دي زيربي لأي ابتكار في الثلث الأخير، وتحولت التمريرات إلى مجرد تدوير عقيم للكرة على حدود منطقة الجزاء، مع اعتماد بائس على كرات عرضية عشوائية لم تتجاوز دقتها 21%. في المقابل، وبنسبة استحواذ لم تتعد 36%، تمكن إيفرتون من اختراق دفاعات توتنهام المتقدمة بسهولة، مسددًا 9 كرات من داخل المنطقة وخالقًا 3 فرص محققة. هذا التناقض الصارخ يؤكد أن أسلوب دي زيربي الحالي يعاني من شلل تكتيكي؛ فهو يفتقد للعمودية وسرعة التحول.
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يضع هذا العقم التهديفي غير المسبوق واستمرار غياب الانتصارات لـ 360 دقيقة متتالية ضغطًا نفسيًا وفنيًا هائلاً على مرموش وبقية عناصر الخط الأمامي. فمع الإنفاق المالي الضخم وغياب الحلول التكتيكية، يجد المهاجمون أنفسهم مطالبين بصناعة الفارق بمجهودات فردية معقدة داخل منظومة لا تخدمهم بل تزيد من عزلتهم في الثلث الأخير. تصاعد غضب الجماهير سيجعل من المباريات القادمة اختبارًا قاسيًا لقدرة هؤلاء النجوم على تحمل الضغط وكسر النحس. بالنظر إلى هذه المعطيات المعقدة، هل تعتقد أن الحل يكمن في تخلي دي زيربي عن تعنته في الاستحواذ السلبي واللجوء لأسلوب لعب أكثر مباشرة لخدمة انطلاقات مرموش، أم أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الانسجام والثقة بين صفقات الـ 300 مليون؟
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