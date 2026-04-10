قبل مباراة الإياب ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يحدد كومباني مدى استخدامه لنظام التناوب في صفوف فريق هامبورغ المهدد بالهبوط، كما لم يحدد ما إذا كان كين سيشارك في المباراة أم لا.
"لعب وهو يتحمل الألم": فينسنت كومباني يقدم آخر المستجدات حول حالة هاري كين قبل مباراة الإياب بين بايرن ميونيخ وريال مدريد
""بصراحة، لا أعرف كل شيء بعد، أحتاج إلى آخر المعلومات من التدريبات، وكيف يشعر اللاعبون. أريد أن يكون لدي فريق يتم تحديه تمامًا مثل الفريق الذي واجه مدريد - أن يكون لديه التركيز والتحفيز والكثافة مثل مدريد - وهذا أمر طبيعي ولا يمثل مشكلة بالنسبة لنا أبدًا"، قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، مؤكدًا: "عندما نجري التبديلات، لا نريد أن نفقد ما حققناه حتى الآن".
قبل الفوز المذهل 2-1 في البرنابيو يوم الثلاثاء، كان السؤال حول مشاركة كين على وجه الخصوص مطروحاً، حيث كان يعاني من مشاكل في الكاحل ولم يشارك مع المنتخب الإنجليزي خلال فترة توقف المباريات الدولية. لكن في النهاية، كان المهاجم الإنجليزي في التشكيلة الأساسية وسجل هدف التقدم 2-0. كما شارك في هدف التقدم الأول.
ومع ذلك، ساد الشك في بعض الأوقات بأن كين لم يكن في كامل لياقته. في بعض اللقطات، بدا أنه يعاني من عدم توازن. وقد أكد كومباني ذلك إلى حد ما. قال البلجيكي إن المهاجم "لعب وهو يتحمل بعض الألم". وفي الوقت نفسه، أقر قائلاً: "لكن في اليوم التالي لم تكن هناك أي ردود فعل، وهذا هو الأهم".
لا يعرف كومباني بعد من سيبدأ المباراة ضد سانت باولي
وتحدث كومباني بشأن احتمال إجراء تغييرات في التشكيلة قائلاً: "علينا أن ننظر إلى ما حققناه هذا الموسم: إننا وصلنا إلى هذه المرحلة في 10 أبريل فقط لأن الفريق بأكمله شارك في ذلك. إذا قمنا بتغيير أو اثنين، فهذا ما كنا نفعله طوال الموسم. كان من الممكن أن يُسأل في نوفمبر أو أكتوبر عما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا. لكن بما أننا وصلنا إلى هذه المرحلة، لم يعد من الممكن طرح هذا السؤال. لن نغير شيئاً في مباراة سانت باولي. المنافسة بيننا تضفي الحماس أيضاً. أعرف ذلك من مسيرتي، وأقدر أننا نرفع مستوانا. لا أعرف بعد من سيلعب، سأفكر في ذلك الليلة."
قبل ست جولات من نهاية الموسم، أصبح بايرن ميونيخ بطلًا فعليًا. الفارق عن أقرب مطارده بوروسيا دورتموند يبلغ تسع نقاط كاملة. في المقابل، يقاتل سانت باولي من أجل البقاء في الدوري. يحتل فريق "كيزكيكر" المركز الذي يؤدي إلى الهبوط. بفوز مفاجئ على بايرن ميونيخ، يمكنهم تجاوز 1. FC كولونيا أو SV فيردر بريمن، اللذين يلتقيان يوم الأحد.