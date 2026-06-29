على الرغم من تصدر إنجلترا للمجموعة الثانية عشرة برصيد سبع نقاط، إلا أن سكولز لم يكن مقتنعاً على الإطلاق بالمستويات التي قدمها الفريق تحت قيادة توخيل. كان المنتخب الإنجليزي قد افتتح مشواره بانتصار على كرواتيا بنتيجة 4-2، لكنه عانى بعد ذلك في تعادل سلبي أمام جانا، وفوز شاق بنتيجة 2-0 على بنما. ويعتقد سكولز أن النهج الحذر المتبع في خط الوسط يقف حجر عثرة أمام وصول الفريق إلى مستوى النخبة المطلوب للتتويج باللقب.
"لسنا بمستوى فرنسا والأرجنتين".. سكولز يطالب توخيل باستبعاد ديكلان رايس لإنقاذ إنجلترا!
سكولز يطالب بتغيير تكتيكي
على الرغم من تصدر إنجلترا للمجموعة الثانية عشرة برصيد سبع نقاط، إلا أن سكولز لم يكن مقتنعاً على الإطلاق بالمستويات التي قدمها الفريق تحت قيادة توخيل. كان المنتخب الإنجليزي قد افتتح مشواره بانتصار على كرواتيا بنتيجة 4-2، لكنه عانى بعد ذلك في تعادل سلبي أمام جانا، وفوز شاق بنتيجة 2-0 على بنما. ويعتقد سكولز أن النهج الحذر المتبع في خط الوسط يقف حجر عثرة أمام وصول الفريق إلى مستوى النخبة المطلوب للتتويج باللقب.
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تأثير رايس تحت المجهر
غاب رايس عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام بنما بسبب مشكلة في ربلة الساق (السمانة)، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعود للمشاركة أساسياً في مباراة دور الـ32 أمام الكونجو الديمقراطية. ومع ذلك، شكك سكولز فيما إذا كان نجم أرسنال قادراً على توفير الزخم الهجومي الكافي لهذه التشكيلة بالتحديد من المنتخب الإنجليزي.
وفي حديثه عبر بودكاست "The Good, The Bad & The Football", قال سكولز: "لا تحتاج إنجلترا للعب بثنائي ارتكاز دفاعي في المباراة القادمة. مع كامل الاحترام لمنتخب الكونجو، ولكن في مثل هذه المباريات يجب أن تدفع بأكبر عدد ممكن من المهاجمين. أعتقد أن المنافسة يجب أن تنحصر بشكل مباشر بين ديكلان رايس وإليوت أندرسون، ولو كنت مكان المدرب لاخترت أندرسون".
وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق: "أعتقد أنه [أندرسون] سيمرر الكرة إلى الأمام بشكل أفضل. فكر في أداء رايس مع أرسنال.. انظر، إنه لاعب رائع وقائد عظيم، أنا أتفهم كل ذلك، وتفضل دائمًا وجوده في فريقك معظم الأوقات. لكن أرسنال لم يقدم كرة قدم ممتعة في الموسم الماضي أيضًا، أليس كذلك؟ لم يتمكن رايس من إدخال [مارتن] أوديجارد في أجواء المباريات بالشكل المطلوب، ولذا ربما انتقلت هذه المشكلة قليلاً إلى إنجلترا. لا أعتقد أن هذا سيحدث لو شارك أندرسون".
مقارنة مع المرشحين للقب
وقدم سكولز تقييماً صريحاً وصادماً لحظوظ إنجلترا بشكل عام، مشيراً إلى أنهم يتأخرون حالياً وبفارق كبير عن حاملة اللقب الأرجنتين، ووصيفتها في نسخة 2022 منتخب فرنسا. وقد أدى غياب السلاسة في الأداء خلال دور المجموعات إلى شعور صانع الألعاب الأسطوري بالقلق الشديد إزاء الاختبارات المعقدة التي تنتظرهم في الأدوار المتقدمة.
وقال سكولز معلقاً على الفوز أمام بنما: "لم يكن الأداء رائعاً، أليس كذلك؟ على مدار المباريات الثلاث، لا أعتقد أنني رأيت فريقاً يبدو قادراً على الفوز بكأس العالم. المستوى لم يكن مميزاً، لكن انظر، بإمكانهم التحسن وهم بالفعل ينجحون في الفوز بمبارياتهم، وأعتقد حقاً أنهم يمتلكون لاعبين قادرين على حسم اللقاءات. أنا فقط لا أعتقد أنهم وصلوا إلى مستوى فرنسا أو الأرجنتين بعد".
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آراء منقسمة حول ارتكاز خط الوسط
وبينما يدافع سكولز بشراسة عن إشراك أندرسون -الذي تشير التقارير إلى اقترابه من إتمام انتقال ضخم إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني- يتبنى زميله السابق نيكي بات وجهة نظر مغايرة تماماً. يتفق بات مع فكرة أن توخيل يجب أن يعتمد على لاعب ارتكاز دفاعي واحد فقط، لكنه يصر في الوقت ذاته على أن رايس هو اللاعب الوحيد الذي لا يمكن المساس به في التشكيلة.
وأوضح بات فكرته قائلاً: "لا يمكنك اللعب بثنائي ارتكاز صريح أمام فرق لن تستحوذ على الكرة على الإطلاق. بالتأكيد سأدفع بديكلان رايس في المباراة القادمة، وبالتالي سأستبعد إليوت أندرسون. أعتقد أن أندرسون قدم مستويات رائعة وهو لاعب من الطراز الرفيع جداً، ولهذا السبب تحرك مانشستر سيتي لدفع 120 مليون جنيه إسترليني لضمه، [لكن] لا أعتقد أبدًا أنه يمكنك إبقاء ديكلان رايس على مقاعد البدلاء. إنه ببساطة أحد هؤلاء اللاعبين الذين لا يمكنك الاستغناء عنهم".