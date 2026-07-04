دافع مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، بشراسة عن أوراق اعتماده التدريبية في أعقاب التدقيق المكثف والانتقادات التي طالت الأسلوب التكتيكي لفريقه في كأس العالم. ورفض المدرب الإيطالي المخضرم الانتقادات الخارجية مشيرًا إلى خبرته الطويلة، ومؤكدًا أن المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، هو الشخص الوحيد المؤهل لتقديم النصيحة له.
"لست أحمقا".. أنشيلوتي ينفجر في وجه منتقديه ويحدد الشخص الوحيد القادر على نصحه
أنشيلوتي يرفض الانتقادات
واجه المدرب المخضرم ردود فعل عنيفة رغم قيادته لأبطال العالم خمس مرات لتحقيق فوز مثير وقلب التأخر إلى انتصار بنتيجة 2-1 على اليابان في هيوستن. ورغم أن هدفي كاسيميرو وجابرييل مارتينيلي في الشوط الثاني ضمنا التأهل، إلا أن رد الفعل الجماهيري أدان الأداء واعتبره متحفظًا بشكل مبالغ فيه.
وبدا المدرب الإيطالي، الذي يتسم بالهدوء عادة، في حالة دفاع واضحة عندما سُئل عن قدرته على إدارة التشكيلة بشكل فعال قبل مواجهتهم القادمة في الأدوار الإقصائية. واستند في النهاية إلى مسيرته الطويلة والحافلة لإسكات حالة التشكيك الخارجية المتزايدة بحزم.
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الإيطالي يدافع عن سجله التاريخي
وفي معرض حديثه عن الضغوط المتزايدة، أكد مدرب "السيليساو" أن مسيرته الطويلة على أعلى المستويات في كرة القدم الأوروبية تحميه من الأحكام الخارجية.
وقال أنشيلوتي: "في إيطاليا، يقولون إن جميع الرجال يريدون أن يصبحوا مدربين وجميع النساء مهندسات معماريات. لا أعرف ما إذا كنت أفهم كرة القدم أم لا، ولكن لا يمكن لأحد أن يحكم عليّ في هذا الأمر. الشيء الوحيد المؤكد هو أنني أعددت فرقي لأكثر من 1,400 مباراة. قد لا يكون هذا كافيًا لفهم كرة القدم، ولكنه بالتأكيد يمثل قدرًا كبيرًا من الخبرة".
وأضاف: "هناك شخص واحد فقط أعد فرقه لمباريات أكثر مني: أليكس فيرجسون، الذي تجاوز حاجز الـ 2,000 مباراة. أنا أتقبل النصيحة من الجميع، ولكن الشخص الوحيد الذي قد يكون مناسبًا حقًا لتقديم النصيحة لي هو أليكس فيرجسون. أنا متأكد بنسبة مائة بالمائة أنني لست عبقريًا، لكن في الوقت نفسه، أنا متأكد بنسبة مائة بالمائة أنني لست أحمقًا".
إندريك يكيل المديح لمدربه
على الرغم من الإحباط المتزايد بين الجماهير بشأن افتقار الفريق للعب الهجومي السلس، لا تزال الإدارة الفنية تحظى بالدعم المطلق داخل غرفة الملابس. أبدى المهاجم إندريك دعمًا كبيرًا لمدربه، مشيرًا إلى أن المدرب المخضرم يعمل بحدس فريد.
وقال إندريك: "لا أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون هناك خيار أنسب منه لقيادتنا. إنه لا يخاف. يفعل ما يعتقد أنه الصواب، وتحدث الأشياء بشكل تلقائي. يبدو وكأن التوفيق الإلهي يحالفه، فهو ملهم لأن كل ما يفعله كارلو ينجح في النهاية. عندما يطلب مني المدرب القيام بشيء ما، فلن أتردد؛ سأفعل كل ما يطلبه مني".
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اختبار دور الـ16 يتطلب تحسنًا
تسافر البرازيل إلى نيويورك لمواجهة النرويج يوم الأحد في دور الستة عشر. وسيقدم المنتخب الأوروبي تكتلًا دفاعيًا منضبطًا، مما يعني أن "السيليساو" يجب أن يجد سلاسة أكبر بكثير لتجنب الخروج المبكر. ومع تزايد الضغوط وارتفاع التوقعات الداخلية، يحتاج أنشيلوتي إلى تقديم أداء مقنع لتبرير اختياراته للتشكيلة والحفاظ على الزخم قبل الوصول إلى الدور ربع النهائي.
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