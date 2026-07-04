"لست أحمقا".. أنشيلوتي ينفجر في وجه منتقديه ويحدد الشخص الوحيد القادر على نصحه

وفي معرض حديثه عن الضغوط المتزايدة، أكد مدرب "السيليساو" أن مسيرته الطويلة على أعلى المستويات في كرة القدم الأوروبية تحميه من الأحكام الخارجية.

وقال أنشيلوتي: "في إيطاليا، يقولون إن جميع الرجال يريدون أن يصبحوا مدربين وجميع النساء مهندسات معماريات. لا أعرف ما إذا كنت أفهم كرة القدم أم لا، ولكن لا يمكن لأحد أن يحكم عليّ في هذا الأمر. الشيء الوحيد المؤكد هو أنني أعددت فرقي لأكثر من 1,400 مباراة. قد لا يكون هذا كافيًا لفهم كرة القدم، ولكنه بالتأكيد يمثل قدرًا كبيرًا من الخبرة".

وأضاف: "هناك شخص واحد فقط أعد فرقه لمباريات أكثر مني: أليكس فيرجسون، الذي تجاوز حاجز الـ 2,000 مباراة. أنا أتقبل النصيحة من الجميع، ولكن الشخص الوحيد الذي قد يكون مناسبًا حقًا لتقديم النصيحة لي هو أليكس فيرجسون. أنا متأكد بنسبة مائة بالمائة أنني لست عبقريًا، لكن في الوقت نفسه، أنا متأكد بنسبة مائة بالمائة أنني لست أحمقًا".