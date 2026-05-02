"لدي معلومة داخلية".. نجم ليفربول السابق يكشف موقف سلوت من الاستمرار!

في حديثه إلى موقع NewBettingSites.co.uk، أشار هامان إلى أن تقاليد ليفربول في إبداء الولاء للمدربين قد تلعب دوراً رئيسياً. ويعتقد اللاعب الدولي الألماني السابق أن النجاحات السابقة التي حققها سلوت ساعدت أيضاً في الحفاظ على منصبه على الرغم من التمحيص المتزايد.

وأوضح هامان: "سمعت أن آرني سلوت سيبقى في منصبه الموسم المقبل". "أعتقد أن هناك أسبابًا تدعو إلى تغيير المدرب أو أنه كان ينبغي تغييره. لكن ليفربول لطالما كان مخلصًا جدًا لمدربيه. لقد فاز بالدوري الموسم الماضي بالطبع، لذا أعتقد أن هذا قرار يمكنني تقبله، وأعتقد أن معظم المشجعين يمكنهم تقبله، إذا أنهوا الموسم بنتيجة جيدة".

"لأول مرة منذ فترة طويلة، ربما، انقسم مشجعو ليفربول، فهم قاعدة جماهيرية مطلعة للغاية، ولا يقوم ليفربول عادةً بإقالة المدربين. من الواضح أن هذا تغير في السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية لأن اللعبة تغيرت، وأصبح على المدربين المغادرة أسرع مما كان عليه الحال قبل 20 أو 25 عامًا. لكن عادةً، عندما تنقلب قاعدة الجماهير، تصبح مسألة وقت قبل أن يضطر المدرب إلى الرحيل".