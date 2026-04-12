"لدي خطة!" - دييغو سيميوني يدافع عن قراره بإجراء عشرة تغييرات في تشكيلة أتلتيكو مدريد قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة
مغامرة تكتيكية تضع أوروبا في الحسبان
على الرغم من الخسارة 2-1 أمام إشبيلية، ظل سيميوني صامدًا في مؤتمره الصحفي عقب المباراة. فقد أعطى مدرب أتلتيكو الأولوية للياقة البدنية والانتعاش البدني للاعبين استعدادًا لمباراة الأسبوع على أرضه أمام برشلونة، حيث أعطى راحة لمعظم لاعبي التشكيلة الأساسية لصالح خريجي الأكاديمية وأعضاء الفريق الاحتياطيين. وعندما سُئل عما إذا كانت الهزيمة نتيجة مباشرة لإعطاء الأولوية للمسرح الأوروبي، قال سيميوني: "كانت مباراة إشبيلية تتعلق أكثر بالقدرة على التسجيل. لدينا خطة، قد تسير الأمور على ما يرام أو قد تسير بشكل سيئ، لكنني لن أتخلى عنها. لدي خطة".
الثقة بالجيل القادم
على الرغم من نقص الخبرة الكبيرة على أرض الملعب، شعر المدرب بالتفاؤل إزاء مستوى أداء اللاعبين الجدد والشباب الذين صمدوا أمام ضغوط ملعب رامون سانشيز-بيزخوان. "أقول دائمًا نفس الشيء، بالنسبة لي لا توجد أعمار"، أوضح سيميوني للصحفيين. "هناك لاعبون يفهمون اللعبة وآخرون لا يفهمونها. أعتقد أننا نافسنا بشكل جيد جدًّا. سيطرتنا على الكرة كانت أقل مما كنت أرغب، حيث كنت أفضّل أن نكون أكثر مباشرة. أعتقد أنه كان بإمكاننا تعديل النتيجة. أنا سعيد بالطريقة التي لعبوا بها. لا أحد يعرف متى ستعود هذه الفرص، ويجب أن تكون مستعداً".
التعامل مع المحن في إشبيلية
بدأت المباراة بشكل سيئ بالنسبة للفريق الذي خضع لتغييرات في التشكيلة، حيث استقبل هدفاً مبكراً مما منح إشبيلية الأفضلية. ومع ذلك، فإن الصمود الذي أظهره الفريق بعد تأخره في النتيجة يشير إلى أن روح «الشوليزمو» متأصلة بقوة حتى في أصغر أعضاء التشكيلة. وقال سيميوني: «بداية المباراة بتأخرنا 1-0 في موقف كان من الممكن التعامل معه بشكل أفضل كان من الممكن أن تضعنا في موقف صعب، لكن ذلك لم يحدث». "استعدنا توازننا بفضل اللاعبين وطريقة لعبهم، وهذا ما يجعلني سعيداً".
الأنظار تتجه نحو ملعب «المتروبوليتانو»
وبعد أن أصبحت مباراة إشبيلية من الماضي، تتجه الأنظار الآن بالكامل إلى مباراة الإياب ضد برشلونة على ملعب «المتروبوليتانو»، حيث سيدافع أتلتيكو عن تقدمه بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين. ويعني التغيير الكبير في التشكيلة أن لاعبين مثل أنطوان جريزمان وكوكي سيكونون في حالة جيدة للمواجهة الأوروبية. كما أشاد سيميوني بشكل خاص ببعض اللاعبين الشباب مثل أميدا، الذي يبدو أنه سيؤدي دوراً أكبر في مستقبل الفريق بعد أن أبهر الجميع في ظروف صعبة. وقال سيميوني: "إنه قوي جداً، ولا يحتاج إلى رسائل. إنه يعرف ما هي هذه المباراة".