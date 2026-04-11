"لديه موهبة فذة": انتقال مفاجئ لبايرن ميونيخ يثير إعجاب ليون غوريتزكا بشدة

وبذلك يواصل ندياي نهج الاعتماد على اللاعبين الشباب في بايرن ميونيخ: فقد احتفل تسعة لاعبين من أكاديمية النادي بالفعل هذا الموسم بظهورهم الأول مع فريق بايرن ميونيخ الأول. صحيح أن ندياي لا يندرج ضمن فئة «اللاعبين من أكاديمية النادي»، حيث تم التعاقد معه في يناير الماضي قادمًا من نادي «غامبينوس ستارز أفريكا». ومع ذلك، فإن ما يلفت الانتباه هو حصول مراهق آخر على فرصته الأولى لإثبات نفسه في الفريق الأول.

"لقد تعرض للإصابة للأسف، ولذلك ربما كانت الفرصة ستتاح له في وقت أبكر"، قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، عقب المباراة في هامبورغ. في الواقع، عانى ندياي من عدة إصابات خلال الأشهر الأربعة التي قضاها في ميونيخ. مؤخرًا، اضطر إلى التغيب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الغشاء المفصلي. لكن وفقًا لإيبرل، لم يظهر عليه أثر هذه الراحة القسرية في المرحلة الأخيرة من المباراة ضد سانت باولي: "دخل المباراة بشكل جيد جدًا. لم يبدُ عليه أي توتر".