لديها صمم جزئي وتشتري وترتدي الملابس المستعملة.. من هي أوليفيا رودريجيو نجمة قميص برشلونة في الكلاسيكو؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة الإسباني بالتعاون مع منصة سبوتيفاي العالمية قد اختار النجمة الأمريكية الشابة أوليفيا رودريجو لتكون الوجه الذي يزين قميص الفريق الكتالوني في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها في 10 مايو القادم.

يأتي هذا الإعلان كجزء من حملة ترويجية ضخمة تهدف إلى دعم الألبوم الثالث للفنانة الذي يحمل عنوان "تبدو حزينة للغاية بالنسبة لفتاة غارقة في الحب" والمقرر صدوره في 12 يونيو القادم مما يضع النجمة الشابة تحت أضواء ملايين المتابعين حول العالم في واحدة من أكثر المباريات أهمية في تاريخ كرة القدم العالمية.



