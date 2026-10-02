هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
FBL-PR-ENG-MAN CITYAFP
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

"لدينا أدلة دامغة" .. مانشستر سيتي يعلن خطوته الرسمية الأولى بعد إدانته بالتلاعب المالي

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

مخاطر هائلة تهدد النادي الإنجليزي

قدّم مانشستر سيتي رسميًا تصعيدًا لمعركته القانونية مع الدوري الإنجليزي الممتاز عبر رفع استئناف رسمي ضد النتائج الأخيرة التي توصلت إليها لجنة تنظيمية مستقلة.

ويسعى النادي إلى إلغاء حكم تاريخي أدين بموجبه بالغالبية العظمى من التهم الموجّهة إليه فيما يتعلق بالمخالفات المالية.

  • سيتي يطعن رسمياً في حكم الإدانة

    التزم مانشستر سيتي بالموعد النهائي المحدد يوم الجمعة، إذ قدّم أوراقه رسميًا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الخميس. يأتي ذلك عقب توصّل لجنة مستقلة إلى إدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة بعد تحقيق مطوّل.

    وبين موسمي 2009-10 و2017-18، تقرّر أن سيتي تضخّمت إيراداته بشكل مصطنع بما يزيد عن 830 مليون جنيه إسترليني. وخلصت السلطات إلى أن النادي استخدم مخططات تمويل مُقنّعة وعقودًا "صورية" مع شركاء تجاريين للالتفاف على لوائح الإنفاق الصارمة.


  • 맨체스터 시티 (Manchester City)Getty Images

    النادي يؤكد امتلاكه أدلة قاطعة في رده الرسمي

    وفي بيان رسمي أصدره مانشستر سيتي يوم الجمعة، نفى النادي بشدة ارتكاب أي مخالفة. وأعرب النادي عن ثقته الكاملة في تبرئة اسمه، مؤكداً أن الحكم الأولي كان معيباً من أساسه.

    وجاء في بيان النادي: "يؤكد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أنه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس الأول من أكتوبر 2026، تقدم النادي بطعنه الشامل ضد رأي لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ما يتعلق بالقضية التأديبية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

    وأضاف: "يتمسك النادي بموقفه الراسخ القائل بأن الرأي يتضمن، لأسباب متعددة، أخطاءً مادية واضحة في القانون والمبدأ والواقع، وأنه غير موثوق".

    وتابع البيان: "النادي بريء من الاتهامات التي وجهها الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية. وسنواصل احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ونحن مقيدون بالضرورة في ما يمكننا قوله أكثر من ذلك إلى حين اكتمال جميع الإجراءات".


  • معركة قانونية غير مسبوقة بمخاطر عالية

    من المتوقع أن يحتج الفريق القانوني لنادي السيتي بأن الرعايات الرئيسية كانت ممولة بشكل مشروع من حكومة أبوظبي، وليس من مجموعة الملكية المباشرة للنادي. وستحمل نتيجة هذا الاستئناف تداعيات هائلة على مستقبل كرة القدم الإنجليزية.

    وبموجب اللوائح الحالية، فإن اللجنة القضائية المنعقدة حديثًا ستراجع القرار الأولي فقط. ولن تجري إعادة محاكمة كاملة للقضية الأصلية، ما يعني أن السيتي يجب أن يثبت وجود أخطاء جوهرية في الحكم الأولي للجنة لكي ينجح في إلغاء العقوبات.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    جدول زمني صارم للقرار النهائي

    وبحسب "ذا أثلتيك" فإن إطار عمل الهيئة الحاكمة يفرض التوصل إلى حل سريع. فيجب أن تُعقد جلسة الاستئناف في غضون 12 أسبوعًا من تقديم الطلب الرسمي.

    وبمجرد انتهاء الإجراءات، يتعين على اللجنة إصدار حكم نهائي في غضون 30 يومًا. وحتى ذلك الحين، يجب على فريق إنزو ماريسكا الحفاظ على تركيزه في المباريات المحلية والأوروبية بينما تدور المعركة غير المسبوقة في أروقة الإدارة في الخلفية.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي