"لدينا الموهبة" - فيتور بيريرا سعيد بتأهل نوتنغهام فورست في الدوري الأوروبي قبل المواجهة الحاسمة مع توتنهام
فريق فورست يحقق انتفاضة مذهلة في الدنمارك
تغلب فريق فورست على منافسه الدنماركي في الدنمارك يوم الخميس في مباراة مثيرة للأعصاب انتهت بركلات الترجيح. وفي حين تعثر أصحاب الأرض تحت الضغط، حيث سدد كل من تشو غو-سونغ وأرال سيمسير الكرة مرتين في القائم قبل أن يخطئ إدوارد تشيلوفيا المرمى تمامًا، كان أداء فورست دقيقًا للغاية. فقد نجح كل من مورغان جيبس-وايت وإبراهيم سانغاري ونيكو ويليامز في تسجيل ركلاتهم الترجيحية ليضمنوا الفوز بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح والتأهل إلى الدور التالي.
- AFP
بيريرا يستعيد توازنه قبل مواجهة توتنهام
مع اقتراب معركة الهبوط الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام يوم الأحد، اتخذ بيريرا قرارًا جريئًا بإجراء تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية. وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة، أصر مدرب فورست على أن فريقه أظهر بالضبط سبب استحقاقه للمشاركة على الساحة الأوروبية. وفي حديثه إلى قناة TNT Sports بعد صافرة النهاية، سلط المدرب الضوء على أهمية إدارة اللياقة البدنية لفريقه خلال جدول المباريات المزدحم.
وقال بيريرا: "نحن سعداء للغاية وقد أثبتنا أننا جئنا إلى هنا للمنافسة. لدينا لاعبون جيدون وموهوبون. لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول". "أنا سعيد للغاية لأننا بذلنا كل ما في وسعنا وحاولنا كل شيء، ولدي فرصة لتحقيق التوازن في طاقة اللاعبين استعداداً للمباراة المقبلة. هذا رائع. بدأت في إجراء التبديلات ليس لأننا كنا نلعب بشكل سيئ، بل لتحقيق التوازن في الطاقة والاستعداد ليوم الأحد".
تزايد الثقة والزخم داخل الفريق
ويُعد هذا الفوز الأول لفريق فورست منذ فوزه في مباراة الملحق ضد فنربخشة، والتي تزامنت أيضًا مع تعيين بيريرا. ويعتقد المدرب أن الدفعة المعنوية التي يمنحها الفوز الأوروبي ستكون حيوية مع عودة الفريق إلى المنافسات المحلية. وأشاد بالروح الجماعية للفريق، مؤكدًا أن التشكيلة تمتلك السمات اللازمة للتغلب على التحديات الصعبة التي تنتظرهم في كل من الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف بيريرا: "عندما نفوز، يكون الأمر مختلفًا. الروح مختلفة، والطاقة مختلفة. استحق اللاعبون هذا الفوز لأنهم مجموعة رائعة. لاعبون ممتازون، يتمتعون بروح الفريق والشخصية، وقد أظهرنا كل ذلك اليوم". "ليس لدي أي شك في أننا نمتلك الجودة وسننافس لتحقيق أهدافنا، بالتأكيد. أود أن أشكر جماهيرنا لأنهم استحقوا اليوم الاستمرار في الدوري الأوروبي".
- AFP
ييتس يشيد بعمق التشكيلة بعد أن استغل الفرصة المتاحة له
كان رايان ييتس، الذي لم يحظَ بفرص كثيرة للعب كأساسي هذا الموسم، من أبرز اللاعبين، حيث سجل هدفاً في الوقت الأصلي، كما ألغيت هدفاً آخر كان من الممكن أن يحسم المباراة في الوقت الإضافي بسبب التسلل. وقد جسد أداؤه الروح القتالية التي يبحث عنها بيريرا مع اقتراب الموسم من ذروته. وسارع ييتس إلى الإشادة بروح التماسك التي أظهرها الفريق بأكمله، مشدداً على أهمية الحفاظ على زخم الانتصارات قبل الرحلة إلى شمال لندن.
قال ييتس: "أنا متحمس للغاية لأننا تأهلنا. ركلات الترجيح دائماً ما تكون عصيبة وصعبة، لكن اللاعبين أبدوا شجاعة ونحن سعداء للغاية". "بالنظر إلى التغييرات، فإن هذا يظهر عمق القوة التي نمتلكها، والروح المعنوية. في هذه المرحلة من الموسم، يتعلق الأمر بإظهار التماسك والقتال من أجل بعضنا البعض. لعب اليوم العديد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الكثير من الدقائق، واستغل الكثير منهم الفرص المتاحة لهم. شعور الفوز هذا مميز. نريد الحفاظ على هذا الزخم. الزخم في هذه المرحلة من الموسم مهم للغاية. نحتاج إلى التعافي جيدًا، والتركيز على توتنهام، ونأمل أن نتمكن من مواصلة البناء وتحقيق تلك الانتصارات".
