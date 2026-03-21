"لحسن الحظ لم يحدث ذلك": حارس مرمى في الدوري الإنجليزي كان على وشك الانتقال إلى نادي بايرن ميونيخ

قبل انتقال بيريتز إلى ميونيخ، كان بايرن ميونيخ يعاني من مشاكل حقيقية في مركز حراسة المرمى. في نهاية عام 2022، تعرض مانويل نوير لكسر في الساق السفلية نتيجة حادث تزلج، مما أدى إلى غيابه لمدة عام كامل تقريبًا. لذلك، اضطر نادي ميونيخ في بداية عام 2023 إلى التعاقد مع بديل. جاء يان سومر من غلادباخ مقابل تسعة ملايين يورو - بهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا أيضًا. وكما هو معروف، فشل هذا المخطط.

وبسبب اتفاق مسبق، لم يتم وضع أي عقبات أمام سومر، الذي كان يُنظر إليه دائماً بعين النقد في ميونيخ، للانتقال إلى إنتر ميلان بعد انتهاء النصف الثاني من الموسم. حتى عودة نوير، كان سفين أولريش هو الحارس الأساسي: خاض اللاعب المخضرم مباراة أخرى في الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن نهاية الأسبوع الماضي، وقدم أداءً موثوقًا، لكنه تعرض لإصابة أثناء المباراة. أصبح جوناس أوربيغ الآن البديل الأول لنوير، وقد تم ترشيحه للمنتخب الألماني من قبل المدرب يوليان ناجلسمان بفضل أدائه القوي.

في غضون ذلك، صعد رايا ليصبح الحارس الأول لأرسنال، ولديه حالياً فرص جيدة للفوز بأول ألقابه على مستوى الأندية. يتصدر الغانرز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويخوضون ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. يوم الأحد، سيخوضون المباراة النهائية في كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي. لا يزال رايا مرتبطاً بعقد ساري المفعول حتى عام 2028.

في المقابل، لا يزال مستقبل نوير مع بايرن ميونيخ مفتوحاً. لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ما إذا كان سيجدد عقده الذي ينتهي في الصيف أم أنه يسعى إلى إنهاء مسيرته. وقال المدير الرياضي كريستوف فرويند مؤخراً في هذا الصدد: "سنرى ما سيحدث في أبريل وأوائل مايو، عندما يعود إلى حراسة المرمى، وكيف سيشعر حينها، بما في ذلك في المباريات الإنجليزية." عندها سيتواصل نوير "معنا" و"سنجري محادثات معًا ونرى الاتجاه الذي يجب أن نسلكه".