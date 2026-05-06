أصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي رسميًا، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن حالة طرد سعود عبدالحميد؛ ظهير لانس، الذي وقع في مواجهة نيس الأخيرة.
حالته لا ينطبق عليها وضع الرأفة .. لجنة الانضباط الفرنسية توقف سعود عبدالحميد بعد الطرد أمام نيس
ما القصة؟
في الثاني من مايو الجاري، شارك سعود عبدالحميد في تعادل لانس أمام نيس بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي 2025-2026.
لكن شهدت الدقيقة 81 من عمر المواجهة، إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه الظهير السعودي، على إثر إعاقة لاعب الخصم سفيان ديوب على حدود منطقة الجزاء، مانعًا فرصة هدف محقق.
- AFP
عقوبة سعود عبدالحميد
في مثل تلك الحالات؛ الطرد المباشر، في الدوري الفرنسي يكون اللاعب مهددًا بالإيقاف من مباراة إلى ثلاث، تتوقف المدة على مدى خطورة الحالة ونية اللاعب بها.
لكن بالنظر إلى وضع صاحب الـ26 عامًا لحظة إعاقة ديوب، مع الوضع في الاعتبار حصوله على ثلاثة كروت صفراء بالموسم الجاري من الدوري الفرنسي، لم تكن العقوبة المخففة من نصيبه.
وقررت لجنة الانضباط في الرابطة الفرنسي إيقاف عبدالحميد لمدة مباراتين، ليغيب بذلك عن مواجهتي نانت وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتهما في الثامن والثالث عشر من مايو الجاري.
سيرة سعود عبدالحميد مع عالم الساحرة المستديرة
بدأ سعود عبدالحميد البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2018.
ومع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لعب سعود 89 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا 9 آخرين
وفاجأ سعود الشارع الرياضي السعودي بالكامل؛ عندما قرر الرحيل عن الاتحاد في يناير 2022، والانضمام إلى صفوف عملاق الرياض الهلال.
ومثّل النجم الدولي الفريق الهلالي، في 115 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 آخرين؛ لينتقل بعدها إلى نادي روما، وتحديدًا صيف 2024.
وبقميص روما.. سجل سعود هدفًا وصنع آخر، خلال 8 مباريات رسمية في مختلف المسابقات؛ وذلك خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.
ونظرًا لعدم حصوله على فرصة كبيرة مع روما؛ انضم سعود إلى لانس الفرنسي صيف 2025، على سبيل الإعارة.
وحتى الآن.. شارك سعود عبدالحميد في 29 مباراة مع فريق لانس الأول لكرة القدم؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، وصانعًا 8 تمريرات حاسمة.