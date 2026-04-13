القول الفصل في قضية الأهلي: الحكم الرابع يدلي بشهادته .. وحسم الجدل حول اتهام إيفان توني!

وسط العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، تعادل الأهلي مع الفيحاء بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين "المُقدمة" من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووسط اختلاف خبراء التحكيم حول "العدد"، بين ركلتي جزاء أو ثلاثة "مستحقة"، لم يحتسبها حكم الساحة، محمد السماعيل، رغم العودة إلى تقنية الفيديو، ساد جدل كبير، زاد من إشعاله، إيفان توني، عندما أدلى بكلمات خطيرة للناقل الرسمي، بعد نهاية المباراة، مؤكدًا أن الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، قال له ولزملائه "ركزوا على البطولة الآسيوية".

وأبدى توني تمنياته بأن يكون هناك تسجيلات للحكام، كي يتم الاستماع لما قاله الحكم الرابع للاعبين، كما رد الإنجليزي على سؤال حول ما إذا تعرض الأهلي للظلم، معلقًا بسخرية "الحكم ذهنه في مكان آخر، هو يعرف من نلاحق".

هذا التصريح لم يمر مرور الكرام، بل تبعه تغريدة هجومية من جناح الأهلي، جالينو، معلقًا "بإمكانهم تسليم الكأس، يريدون إخراجنا من البطولة بأي وسيلة ومنح الكأس لشخص واحد"، كما علق المدير الفني ماتياس يايسله، في المؤتمر الصحفي، بأن المباراة "سُرقت" من الأهلي واللاعبون في حالة غضب شديد، بعدما طالبهم الحكم الرابع بالتركيز على دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الفور، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، بتوجيه 3 مطالب رسمية إلى المسؤولين، بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة الفيحاء، أبرزها الحصول على التسجيلات، فيما رد الاتحاد السعودي ببيان رسمي، مؤكدًا أن اللجان المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالأحداث، مع التأكيد على الالتزام بنزاهة المنافسة وحماية سمعة كرة القدم السعودية.