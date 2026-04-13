يبدو أن قضية الأهلي مع الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، ستتخذ منحنى آخر، قد يجلب العقوبات على المدير الفني ماتياس يايسله، وثنائي الفريق، إيفان توني وويندرسون جالينو.
القول الفصل في قضية الأهلي: الحكم الرابع يدلي بشهادته .. وحسم الجدل حول اتهام إيفان توني!
ما حدث في أزمة الأهلي والفيحاء
وسط العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، تعادل الأهلي مع الفيحاء بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين "المُقدمة" من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
ووسط اختلاف خبراء التحكيم حول "العدد"، بين ركلتي جزاء أو ثلاثة "مستحقة"، لم يحتسبها حكم الساحة، محمد السماعيل، رغم العودة إلى تقنية الفيديو، ساد جدل كبير، زاد من إشعاله، إيفان توني، عندما أدلى بكلمات خطيرة للناقل الرسمي، بعد نهاية المباراة، مؤكدًا أن الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، قال له ولزملائه "ركزوا على البطولة الآسيوية".
وأبدى توني تمنياته بأن يكون هناك تسجيلات للحكام، كي يتم الاستماع لما قاله الحكم الرابع للاعبين، كما رد الإنجليزي على سؤال حول ما إذا تعرض الأهلي للظلم، معلقًا بسخرية "الحكم ذهنه في مكان آخر، هو يعرف من نلاحق".
هذا التصريح لم يمر مرور الكرام، بل تبعه تغريدة هجومية من جناح الأهلي، جالينو، معلقًا "بإمكانهم تسليم الكأس، يريدون إخراجنا من البطولة بأي وسيلة ومنح الكأس لشخص واحد"، كما علق المدير الفني ماتياس يايسله، في المؤتمر الصحفي، بأن المباراة "سُرقت" من الأهلي واللاعبون في حالة غضب شديد، بعدما طالبهم الحكم الرابع بالتركيز على دوري أبطال آسيا للنخبة.
وعلى الفور، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، بتوجيه 3 مطالب رسمية إلى المسؤولين، بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة الفيحاء، أبرزها الحصول على التسجيلات، فيما رد الاتحاد السعودي ببيان رسمي، مؤكدًا أن اللجان المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالأحداث، مع التأكيد على الالتزام بنزاهة المنافسة وحماية سمعة كرة القدم السعودية.
لجنة الحكام تحسم الجدل
وذكر الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، أن لجنة الحكام عقد اجتماع الجولة، اليوم، الإثنين، عبر الاتصال المرئي، من أجل الكشف عن الحالات الجدلية التي وقعت خلال مباريات دوري روشن السعودي، وكان أبرزها في لقاء الأهلي والفيحاء.
وحول إفادة الأهلي للاتحاد السعودي، التي كانت مرفقة بمقطع فيديو للمترجم مع الحكم، واعتراضه على مقولة "ركزوا على البطولة الآسيوية"، والتأكيد بأن التصريحات التي أدلى بها إيفان توني والمدرب ماتياس يايسله، وتغريدة جالينو، جاءت تحت الضغوط، مع المطالبة بتفريغ جميع التسجيلات من غرفة الفيديو وكاميرات المراقبين والناقل، أعطت لجنة الحكام الرئيسة، كلمتها حول تلك الواقعة.
وأوضح الدوسري بأن لجنة الحكام أكدت لمنسوبيها، في اجتماع الجولة، عدم وجود تسجيلات تدين الحكم عبد الرحمن السلطان، بشأن الجملة محل الواقعة، التي ذكرها إيفان توني، فيما أقرت بأن الأهلي كان يستحق ركلتي جزاء في الدقيقتين 27 و79.
شهادة الحكم الرابع
وفي هذا السياق، أكد الدوسري أن عبد الرحمن السلطان، الحكم الرابع في مباراة الفيحاء، أنكر أنه قال للاعبي الأهلي "ركزوا على الآسيوية"، كما أقسم على ذلك، خلال التحقيق الذي أجري معه في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وبناءً عليه، فإن ما ذكرت لجنة الحكام، وشهادة السلطان، تؤكد براءة الحكم الرابع من اتهام إيفان توني وجالينو وماتياس يايسله.
ماذا تقول لائحة لجنة الانضباط؟
من المؤكد أن خبراء القانون سيقولون كلمتهم حول واقعة إيفان توني، ولكن ماذا لو تم إدراج تلك الواقعة في خانة "الإساءة الإعلامية"؟
في حالات عدم ثبوت الواقعة، فإن إيفان توني قد يواجه رسميًا، تهمة الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة، أو إثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي قد يعرّضه لعقوبات جسيمة، وفق بنود لائحة لجنة الانضباط.
قرار رسمي من الأهلي
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن شركة النادي الأهلي، قررت بشكل رسمي، التقدم بطلب لاستقدام طواقم تحكيم أجنبية، لإدارة المباريات المتبقية للفريق خلال منافسات الموسم الحالي، وذلك بعد تقييم دقيق وشامل لمراجعة مصلحة الفريق وحفظ الحقوق التنافسية.
مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".