ترجمه
"لا يُصدق" - هانسي فليك غاضب من "عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد" بشكل "غير مقبول" بعد حادثة لمسة اليد الغريبة في خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
الجدل الغريب حول لمسة اليد
اتسمت المواجهة الأوروبية القوية بين العملاقين الإسبانيين بوقوع عدة حوادث انضباطية، أبرزها طرد لاعب برشلونة باو كوبارسي، بالإضافة إلى قرار مثير للجدل بعدم احتساب ركلة جزاء. ووجه فليك غضبه إلى تقاعس تقنية الفيديو المساعد (VAR) عن التدخل خلال موقف غريب في الشوط الثاني شارك فيه حارس مرمى أتلتيكو مدريد خوان موسو والمدافع البديل بوبيل. بعد أن سدد موسو ركلة مرمى قصيرة، قام بوبيل، الذي بدا أنه يعتقد أن الكرة لم تدخل اللعب بعد، بإيقافها عمداً بيده وإعادتها إلى حارس مرماه. وعلى الرغم من أن الكرة كانت في اللعب، سمح الحكم إستفان كوفاكس ببساطة بإعادة الركلة، مما ترك لاعبي برشلونة وجهازهم الفني في حالة من عدم التصديق التام.
فليك يتساءل عن الغرض من تقنية الفيديو المساعد للحكم
وفي حديثه إلى قناة «موفيستار» بعد صافرة النهاية، شكك فليك في أساس تطبيق هذه التكنولوجيا في البطولة الأوروبية الكبرى. وقال فليك بنبرة واضحة من الانفعال: «لا أعرف لماذا لم يتدخل نظام «فار»... هذا أمر لا يُصدق. نحن جميعًا نرتكب أخطاء، لكن في مثل هذه المواقف... لماذا لدينا نظام «فار»؟ كان يجب أن تكون ركلة جزاء وبطاقة صفراء ثانية للاعب».
وكرر مدافع برشلونة جيرارد مارتين مشاعر مدربه بشأن عدم احتساب ركلة جزاء وبطاقة صفراء ثانية لبوبيل. وقال مارتين: "الحارس يضع الكرة على الأرض ويلعبها. اللاعب يوقفها بيده. الحكم لا يرى ذلك مباشرة، لكن VAR يجب أن يبلغه بذلك".
البطاقة الحمراء التي حصل عليها كوبارسي غيرت مجرى المباراة
ورغم أن لمسة اليد هي التي أثارت الجدل في الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن طرد كوبارسي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة هو ما أدى في البداية إلى تحول الزخم لصالح أتلتيكو. فقد حصل المدافع الشاب على بطاقة حمراء مباشرة لارتكابه مخالفة على جوليانو سيميوني، الذي اعتبر الحكم أنه كان في وضع انفراد مع المرمى. واستغل جوليان ألفاريز الفرصة على الفور، حيث سدد الكرة من ركلة حرة بلمسة ملتفة في الزاوية العليا ليمنح الضيوف التقدم. لم يقتنع فليك بخطورة القرار ضد لاعبه، قائلاً: "ربما كان [مستحقاً]، وربما لم يكن... لست متأكداً مما إذا كان قد لمسه بما يكفي لأن الكرة كانت خلفهما. لكن الموقف الذي لمس فيه بوبيل الكرة بيده ولم يحتسب الحكم أي شيء، بالنسبة لي، واضح جداً"، أضاف المدرب السابق لبايرن ميونيخ.
يواجه برشلونة معركة صعبة في مباراة الإياب
تشكل الخسارة بنتيجة 2-0، التي تفاقمت بهدف ألكسندر سورلوث في الشوط الثاني، ليلة تاريخية لـ«أتلتي»، الذي حقق فوزه الأول في «كامب نو» منذ عام 2006. أما بالنسبة لبرشلونة، فإن التاريخ يقف بقوة ضده، حيث تم إقصاؤه من جميع مباريات دوري أبطال أوروبا السابقة التي أقيمت على مرحلتين، والتي خسر فيها مباراة الذهاب على أرضه. ومع ذلك، لا يزال فليك متفائلاً قبل مباراة الإياب في مدريد.
"نحن نؤمن بأنفسنا. في الشوط الثاني، قدمنا أداءً جيداً للغاية رغم نقص لاعب واحد. هم أيضاً يمتلكون جودة في الهجوم. لم يكن من السهل الدفاع ضدهم، لكن كانت لدينا فرص للفوز بهذه المباراة"، أكد فليك. سيشير البلوغرانا إلى إنجازاتهم الأخيرة في كأس الملك كدليل على قدرتهم على قلب النتيجة أمام رجال سيميوني، على الرغم من أنهم سيحتاجون إلى أداء أكثر دقة بكثير من ذلك الذي شوهد ليلة الأربعاء.