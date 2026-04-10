في برنامج "Triple - حوار هاغيدورن حول كرة القدم" الذي تبثه قناة Sky، أيد هامان فكرة توجيه إنذار نهائي عاجل إلى المدافع الوسطي في المفاوضات حول تمديد عقده الذي يقترب من الانتهاء، قائلاً: "لا يوجد حل آخر".
"لا يوجد حل آخر": يُنصح نادي بوروسيا دورتموند باتخاذ إجراءات صارمة تجاه نيكو شلوتربيك
وينبغي على المسؤولين في دورتموند أن يحددوا لشلوتربيك مهلة "تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع" يتعين عليه خلالها اتخاذ قرار نهائي، حسبما قال هامان. "فالعقد موجود منذ عدة أسابيع بالفعل. وأعتقد أنهم سيرغبون في معرفة ما إذا كان سيبقى أم يرحل خلال الأيام العشرة أو الأربعة عشر المقبلة."
في المقابل، لا يستطيع اللاعب الدولي السابق فهم ما يجري حالياً من نقاش حول بند الانسحاب الذي يطالب به شلوتربيك، حسبما يُقال. بالنسبة له، هذا أمر غير وارد: "عندها يمكنهم إغلاق النادي. لا أستطيع تصور ذلك بأي حال من الأحوال. سيكون ذلك بمثابة إعلان إفلاس."
يبدو أن شلوتربيك يريد "بشدة" إدراج بند إنهاء العقد بعد كأس العالم
وكان لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مشاركات المنتخب الوطني، قد أفاد مؤخرًا بأن المدافع يريد "بشدة" أن يتضمن عقده الجديد بندًا يتيح له الانسحاب في الصيف المقبل، في حال توقيعه، حتى يتمكن من الظهور في الأضواء خلال كأس العالم.
وقال ماتيوس: "حتى يحصل في النهاية على فرصة للانتقال إلى نادٍ أكبر – مع تقدير ربما يكون أعلى مما يحصل عليه في دورتموند".
ينتهي عقد شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم. منذ أشهر، يسعى الفريق الأصفر والأسود إلى تجديد العقد، دون جدوى حتى الآن. في الأيام الماضية، عاد الموضوع ليحتل الصدارة مرة أخرى، عندما نفى المدافع الداخلي وجود اتفاق وشيك بعد المباراة الدولية التي خاضها المنتخب الألماني ضد غانا. وأشار في هذا الصدد، من بين أمور أخرى، إلى أنه تفاوض لفترة طويلة مع المدير الرياضي السابق لـ BVB سيباستيان كيل، ولكنه الآن مضطر للتحدث مع خليفته أولي بوك.
ريكن يرفض الإنذار النهائي بشأن شلوتربيك
وبعد ذلك بوقت قصير، ذكرت صحيفة «بيلد» أن شلوتربيك قد مارس ضغوطًا متعمدة على «الصفراء والسوداء» من خلال تصريحاته، بهدف إعادة التفاوض على شروط عقده مع كيل، التي كان قد تم الاتفاق عليها بالفعل، من أجل تحسينها.
بعد الفوز 2-0 في نهاية الأسبوع الماضي على فريق VfB شتوتغارت، عاد شلوتربيك أخيرًا إلى نبرة أكثر تصالحية وألمح إلى رغبته في اتخاذ قرار قريبًا: "لقد أجريت محادثة جيدة مع لارس (ريكن، ملاحظة المحرر) وأولي. سنواصل المحادثات هذا الأسبوع. بعد ذلك، أعتقد أنه لن يمر وقت طويل حتى أتخذ قرارًا."
وكان المدير الرياضي ريكن قد أوضح مؤخرًا أن إصدار إنذار نهائي للاعب البالغ من العمر 26 عامًا أمر غير وارد: "قد يكون ذلك منطقيًا في بعض الحالات، لكنه ليس كذلك في هذه الحالة. المحادثات تتم في جو من الاحترام والسرية، لذا لا نريد ممارسة ضغوط مصطنعة".