"لا يوجد أي لاعب يُعتبر أيقونة": لوثار ماتيوس يرى أن ريال مدريد يعاني من عيب كبير قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ

وأشار ماتيوس إلى أن ريال مدريد كان يمتلك في الماضي لاعبين مثل سيرجيو راموس وتوني كروس ولوكا مودريتش، وهم "شخصيات مميزة على أرض الملعب" "لم تعد موجودة الآن". ورغم أن نجوم ريال مدريد الحاليين "سريعون ويتمتعون بمهارات مراوغة عالية وتقنية ممتازة، ولديهم بالطبع قوة معينة، وهو ما شوهد في مباراة الذهاب"، كما أضاف اللاعب السابق في بايرن ميونيخ. لكن من وجهة نظر ماتيوس، هناك "لكن" كبيرة: "ومع ذلك، فهم لم يعودوا ينشرون تلك القوة التي كانت موجودة في العقود الماضية. إنهم لاعبون جيدون، لكن لا يوجد بينهم أي رمز، لا فينيسيوس، ولا بيلينغهام، ولا حتى مبابي، وهذا ما ينقص ريال مدريد".

وكان بايرن قد فاز في مباراة الذهاب في مدريد الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1، ولذلك يعتبره ماتيوس المرشح الأوفر حظاً في مباراة الإياب على أرضه. "لكن هذا لا يعني بالطبع أن المهمة ستكون سهلة"، حذر اللاعب البالغ من العمر 65 عامًا. وقد أعرب كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس السابق لبايرن ميونيخ، عن رأي مشابه مؤخرًا، حيث لم يستبعد ريال مدريد بعد، ولا يعجبه الضجيج الحالي حول نادي بايرن ميونيخ.