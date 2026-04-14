"أشعر أن ريال مدريد يفتقر ببساطة إلى اللاعبين المناسبين"، كتب ماتيوس في عموده على قناة "سكاي" قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ و"الملكيين" يوم الأربعاء.
"لا يوجد أي لاعب يُعتبر أيقونة": لوثار ماتيوس يرى أن ريال مدريد يعاني من عيب كبير قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ
وأشار ماتيوس إلى أن ريال مدريد كان يمتلك في الماضي لاعبين مثل سيرجيو راموس وتوني كروس ولوكا مودريتش، وهم "شخصيات مميزة على أرض الملعب" "لم تعد موجودة الآن". ورغم أن نجوم ريال مدريد الحاليين "سريعون ويتمتعون بمهارات مراوغة عالية وتقنية ممتازة، ولديهم بالطبع قوة معينة، وهو ما شوهد في مباراة الذهاب"، كما أضاف اللاعب السابق في بايرن ميونيخ. لكن من وجهة نظر ماتيوس، هناك "لكن" كبيرة: "ومع ذلك، فهم لم يعودوا ينشرون تلك القوة التي كانت موجودة في العقود الماضية. إنهم لاعبون جيدون، لكن لا يوجد بينهم أي رمز، لا فينيسيوس، ولا بيلينغهام، ولا حتى مبابي، وهذا ما ينقص ريال مدريد".
وكان بايرن قد فاز في مباراة الذهاب في مدريد الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1، ولذلك يعتبره ماتيوس المرشح الأوفر حظاً في مباراة الإياب على أرضه. "لكن هذا لا يعني بالطبع أن المهمة ستكون سهلة"، حذر اللاعب البالغ من العمر 65 عامًا. وقد أعرب كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس السابق لبايرن ميونيخ، عن رأي مشابه مؤخرًا، حيث لم يستبعد ريال مدريد بعد، ولا يعجبه الضجيج الحالي حول نادي بايرن ميونيخ.
ووفقًا لماتيوس، فإن الـ25 دقيقة الأخيرة من مباراة الذهاب، التي ازداد فيها أداء الإسبان قوةً وتمكنوا على الأقل من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق كيليان مبابي، يجب أن تمنح ريال مدريد دفعة معنوية. لا سيما وأن جود بيلينغهام، الذي عاد إلى الملاعب في أواخر مارس بعد تعافيه من إصابة في الفخذ ولم يشارك في مباراة الذهاب سوى في النصف ساعة الأخيرة، من المتوقع أن يعود إلى التشكيلة الأساسية. كان نجم خط الوسط الإنجليزي، في رأي ماتيوس، "صانع الفارق" للريال في المواجهة الأولى مع بايرن.
وأشار ماتيوس إلى أن "الأمور يمكن أن تنقلب بسرعة - خاصة إذا لم يكن نوير في يومه كما كان الحال في مدريد". قدم حارس مرمى بايرن ميونيخ أداءً عالمي المستوى في البرنابيو من خلال العديد من التصديات الرائعة والإنقاذات، وتم الاحتفاء به بعد المباراة على النحو المناسب.
في غضون ذلك، سارت الاستعدادات النهائية لمباراة الإياب بشكل متباين إلى حد كبير خلال جولة الدوري الماضية. لم يتمكن ريال مدريد من تجاوز التعادل 1-1 على أرضه أمام جيرونا، وبات الآن متأخراً بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر. كما أثار رفض احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة غضباً شديداً لدى الفريق المدريدي.
في المقابل، واصل بايرن ميونيخ مسيرته الناجحة. ورغم إجراء تغييرات في التشكيلة، فاز بايرن ميونيخ بثقة 5-0 على سانت باولي، ووسع صدارته في قمة الترتيب إلى 12 نقطة بفضل تعثر بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن (0-1). وإذا لم يفز بوروسيا دورتموند في المباراة التي سبقتها أمام هوفنهايم، فقد يحتفل بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني يوم الأحد بفوزه على أرضه أمام شتوتغارت.
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 15 أبريل 21:00 بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا) الأحد، 19 أبريل الساعة 17:30 بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني) الأربعاء، 22 أبريل 20:45 باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (كأس ألمانيا)