كانت "السيليساو" قد استقبلت للتو هدف التقدم 2-0 على يد مهاجم ليفربول هوغو إكيتيكي بعد مرور حوالي ساعة من المباراة، عندما بدأ مشجعو البرازيل في فوكسبورو يرددون اسم نيمار بصوت عالٍ وواضح لفترة طويلة. لكن المهاجم النجم لفريق سانتوس لم يكن ضمن تشكيلة أنشيلوتي. لم يأخذه المدرب في الحسبان، الأمر الذي تسبب في إحباط الهداف البرازيلي التاريخي ودهشة جزء من المشجعين.

بعد المباراة، تجاهل أنشيلوتي السؤال حول هتافات الجماهير قائلاً: "يجب أن نتحدث عن اللاعبين الذين كانوا هنا، والذين لعبوا وبذلوا قصارى جهدهم. الذين ضحوا بأنفسهم وعملوا بجد. أنا راضٍ". كما أشار إلى أن هناك "منافسة كبيرة" داخل فريقه.

لكن الأداء المتواضع من الناحية الفنية من المرجح أن يزيد من حدة النقاشات حول نيمار في وطنه. خاصة أن المهاجم رافينيا من نادي برشلونة تعرض لإصابة وتم استبداله بعد 45 دقيقة بسبب إصابة عضلية.